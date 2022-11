Letzte Chance, um noch an Tickets für das Konzert von Niedeckens BAP am Freitag in der Wunderino-Arena in Kiel zu kommen. Es gibt nur noch wenige Restplätze – und mit ein bisschen Glück können Sie die Kölschrocker kostenfrei erleben! Wir verlosen last minute 5x2 Tickets.

Live in Kiel: Niedeckens BAP – Konzert am 18.11.2022 in der Wunderino-Arena. Wir verlosen 5x2 Tickets.

Last-Minute-Gewinnspiel: 5x2 Tickets für das Konzert von Niedeckens BAP in Kiel

Kiel. Niedeckens BAP kommt am Freitag, 18. November 2022, um 20 Uhr für ein Konzert nach Kiel – und es gibt kaum noch Tickets im freien Verkauf. Da haben wir genau das Richtige für Sie! In unserem Last-Minute-Gewinnspiel verlosen wir 5x2 Tickets im ersten und zweiten Rang in der Wunderino-Arena!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was Sie dafür tun müssen? Beantworten Sie hier im Online-Gewinnspiel einfach folgende Frage richtig und registrieren Sie sich im Anschluss für die Teilnahme.

Niedeckens BAP in Kiel: Wir verlosen 5x2 Tickets

Eine Teilnahme ist nur noch heute, 16. November 2022, bis um 23.30 Uhr möglich. Im Anschluss werden die Gewinner ermittelt und per Mail benachrichtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Karten sind in der KN-Kundenhalle am Asmus-Bremer-Platz abzuholen und werden nicht verschickt. Sie wollen nicht auf Ihr Glück setzen? Dann können Sie online im KN-Ticketshop Karten für das Konzert von Niedeckens BAP in Kiel kaufen.

Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!