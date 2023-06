﻿Last-Minute-Grillen: Hier finden Sie in Schleswig-Holstein am Sonntag Zutaten

Kiel. Nachdem bereits im Mai kräftig angegrillt wurde, geht die BBQ-Saison im Juli so richtig los. Aber was tun, wenn am Sonntag Grilllaune aufkommt, aber nichts im Haus ist? Hier kommen Tipps für Kurzentschlossene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo bekomme ich am Sonntag gutes Grillfleisch?

Auf dem Land boomen seit einigen Jahren die Hofautomaten, und das kommt auch den kurzfristig entschlossenen Grill-Fans zugute. Denn im Gegensatz zu den Hofläden sind die Automaten nicht nur jederzeit geöffnet, sondern auch immer häufiger mit Grillfleischspezialitäten aus regionaler Produktion bestückt. Zwei besonders bemerkenswerte Exemplare: der Hofautomat der Schlachterei Einfeld in Negenharrie (Dorfstraße 42) und der der Landschlachterei Neidhardt in Holtsee (Gettorfer Straße 13) – zwei echte Traditionsbetriebe mit entsprechend hochwertigem Angebot. Ansonsten haben zur Saison auch zahlreiche reguläre Hofautomaten Grillfleisch in der Kühlung. Im Zweifelsfall sollte man bei den Betreibenden vorher anrufen und sich nach dem aktuellen Sortiment erkundigen.

Wo gibt es Salate?

Wer am Sonntag nach einer reichen Salatauswahl für das Barbecue sucht, findet es in Kiel an einem Ort, der eigentlich für seine Fischspezialitäten bekannt ist. Denn der Regiomat des Delikatessenhändlers Zamek am Fischmarkt in Wellingdorf (Wischhofstraße 1-3) bietet neben Matjes und Bratheringen standardmäßig auch Nudel-, Kartoffel- und Fleischsalat und bei „Grillwetter“ auch Grillwurst. Auch dieser Automat ist jederzeit geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wem der Sinn nach „grüneren“ Salaten steht, der sollte daran denken, dass diese seit jeher ein fester Bestandteil von Deutschlands vielleicht beliebtestem Fastfood sind: dem Döner. Fast alle Döner-Imbisse und -restaurants verkaufen ihren Salat auf Nachfrage auch ohne Drumherum. Und eine Portion Weißkraut mit Zaziki gehörte ja schon zu einem BBQ, als der Döner in Deutschland noch ein Exot war. Tipp am Rande: Im Döner-Imbiss gibt es mit Falafel-Bällchen und dem Grillkäse Halloumi auch Zutaten, mit denen man Vegetarier und Vegetarierinnen glücklich machen kann.

Wo gibt es Brot?

Döner-Imbiss, zweiter Tipp: Denn das Fladenbrot zählt ebenfalls zu den zentralen Bestandteilen eines Kebabs und wird auf Nachfrage auch ohne entsprechenden Inhalt verkauft. Ansonsten haben viele Bäcker sonntags am Vormittag geöffnet. Und wer erst am Nachmittag zu fahnden beginnt, dem bleiben immer noch Bäckercafés wie Andresen und Günther in der Holtenauer Straße oder Restez in der Koldingstraße, von denen viele bis zum frühen Abend geöffnet haben. Bei der Gelegenheit noch ein Geheimtipp: Lyck im Knooper Weg bietet neben grilltauglichen Backwaren auch die hausgemachten BBQ-Saucen von John’s Burgers an, die zudem auch bei John’s selbst in der Gutenbergstraße verkauft werden.

Wie komme ich an Grill und Kohle?

Traditionsgemäß haben viele Tankstellen beides in einfacher Ausführung im Sortiment. Doch wer nach einem Grillwochenende schon einmal den Morgen danach erlebt hat, überlegt sich die Anschaffung eines Einmalgrills mit Recht zweimal. Hier lohnt es sich, noch einmal zu überlegen, ob nicht auch in der Nachbarschaft ein Exemplar steht, das man sich ausleihen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo bekomme ich alles?

Im Supermarkt. Aber die haben doch sonntags zu! Gerade in der Grillsaison ist das in Schleswig-Holstein nicht zwangsläufig der Fall. Denn dann greift hier die Bäderregelung, die es Verbraucher- und Drogeriemärkten von März bis November erlaubt, ihre Türen sechs Stunden am Tag geöffnet zu halten. Zu den 95 Orten an Nord- und Ostsee, für die die Bäderregelung gilt, zählen zum Beispiel Eckernförde, Heikendorf, Hohwacht, Laboe, Lütjenburg, Mönkeberg, Plön, Schilksee und Schönberg. Überdies lohnt es sich, an dem jeweiligen Grilltag zu schauen, ob nicht zufällig verkaufsoffener Sonntag ist.

Welche Adressen für einen spontanen Grilleinkauf gibt es noch?

Klassischerweise kommen hier wieder die Tankstellen ins Spiel. Aufgrund der Konkurrenz durch die oft auch an sechs Tagen in der Woche bis in den späten Abend geöffneten Supermärkte haben viele von ihnen ihr Sortiment mittlerweile allerdings stark eingeschränkt. Einige Ketten treten jedoch die Gegenoffensive an und versuchen, im Schatten der Zapfsäulen das Prinzip des Tante-Emma-Ladens wiederaufleben zu lassen, indem sie ein Kaufmannsladen-Sortiment beherbergen. Zu ihnen gehören beispielsweise die Aral mit einem Rewe-to-go-Sortiment wie auch Willer, die in Kiel und Kronshagen zwei „Tanke-Emma“-Filialen betreibt.

Und wo kann ich am Sonntag gut grillen?

Grundsätzlich ist das Grillen in Kieler Parks und auf öffentlichen Grünflächen, die der Naherholung dienen, erlaubt. An Stränden sieht die Sache anders aus. In Falckenstein und Schilksee etwa ist das Grillen am Strand nur auf dem öffentlichen Grillplatz gestattet. Das Grillen im Strandbereich selbst ist verboten. Wer im heimischen Garten oder auf dem Balkon grillen will, darf das auch am Sonntag tun. Allerdings sollte er sich dabei der Geruchs- und Lärmbelästigung bewusst sein, die für die Nachbarschaft damit einhergeht. Im Zweifelsfall sollte man sie über das BBQ kurzfristig informieren – und vielleicht auf ein Würstchen einladen.

KN