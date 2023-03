﻿Lebenswelten im Maßstab 1:12: Das Traumhaus im Miniaturformat

Leidenschaft fürs Kleinformatige: Jaane Graeser (links) und Janine Schönberger richten in ihrer Freizeit ihr eigenes Puppenhaus ein – mit Möbeln und Deko im Maßstab 1:12.

Kiel. Beim Anblick von Vitrinen, Badewannen oder Kaffeemaschinen im Miniaturformat schlagen bei Janine Schönberger (33) und Jaane Graeser (43) die Herzen höher: Die Kielerinnen sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft, die eine Leidenschaft für das Einrichten von Puppenhäusern vereint.

„Ich mochte schon immer alles, was klein ist“, begründet Janine Schönberger ihre außergewöhnliche Freizeitbeschäftigung. Schon seit Jahren pflegen sie und ihre Freundin Jaane den aus Skandinavien stammenden Brauch, zur Adventszeit kleine Wichteltürchen in der Wohnung aufzustellen. Bei Janine Schönberger bleiben die mit wechselnder Dekoration gleich das ganze Jahr über stehen.

Geschützt vor dem Zugriff anderer: Die Puppenhäuser stehen am Arbeitsplatz im Büro

Als studierte Kommunikationsdesignerin hat auch Jaane Graeser ein Faible für schöne Dinge. Bei der Suche nach Interieur für die eigene Wohnung, stieß sie auf Social-Media-Kanälen vor einigen Jahren durch Zufall auf den Trend, Miniaturmöbel und Dekoration für Puppenhäuser zu designen. Das Feuer war entfacht.

Auch wenn die Bürokollegen über die Leidenschaft der beiden mitunter die Augen verdrehen: Seither zieren zwei Puppenhäuser die Räume des Gemeinschaftsbüros „Zweite Etage“ am Dreiecksplatz, wo Schönberger und Graeser ihren Arbeitsplatz haben. Dort sind sie vor dem Zugriff anderer geschützt, denn bespielt werden sollen sie nicht.

Als würde gleich jemand um die Ecke kommen: Die Zimmer in der Puppenvilla von Janine Schönberger wirken wie mit Leben gefüllt. © Quelle: Gritje Lewerenz

Beide Häuser sind liebevoll ausgestattet – mit Sinn fürs Detail, wie die Pingpongbälle auf dem Schrank, die Schüssel mit aufgeschlagenem Ei und Rührbesen in der Küche oder die Kerze neben der Badewanne zeigen. „Ich sehe mich selbst in dem Haus, wie ich darin lebe“, schildert Janine Schönberger ihre Inspirationsquelle. „Hier kann ich mich austoben und machen, was ich will.“

Ihre Traumpuppenvilla richtet sich die Kielerin Janine Schönberger so ein, wie sie es im echten Leben auch gerne hätte. © Quelle: Gritje Lewerenz

Das Einrichten ihrer Miniaturhäuser verschafft den Kielerinnen Glückskick und Entspannung zugleich. Die Pinzette ist dabei das wichtigste Werkzeug. „Das Puppenhaus ist für mich so etwas wie ein Zen-Garten“, beschreibt Schönberger, „eine kleine magische Welt, in die ich abtauchen und durch die ich Kraft schöpfen kann.“

Die Frauen sind beruflich und privat ordentlich eingespannt: Jaane Graeser hat mit „Louise Wiese“ eine eigene Marke für Papeterie und Design. Janine Schönberger ist freiberufliche Hochzeits- und Trauerrednerin und arbeitet zusätzlich als Markenstrategin in einer Agentur. Beide haben Kinder.

Marke Eigenbau: Das Ziel ist das eigene Design der Puppenhausmöbel

Für aufwändige Sägearbeiten bleibt im Alltag wenig Zeit. Die meisten Möbel und Dekorationsgegenstände für die Puppenhäuser werden beim Stöbern in Bastelläden, im Internet oder bei Flohmarktbesuchen geshoppt und aufgearbeitet. Das Ziel ist aber das komplett eigene Design in Marke Eigenbau.

Jaane Graeser hat das zum Teil schon umgesetzt: Die Einbauküche in ihrem Haus hat sie selbst gebaut, in 1:12, erzählt sie stolz. Schritt für Schritt entstehe so die perfekte Einrichtung. „Der Reiz dabei ist: Es ist nie fertig, man kann es immer wieder neu einrichten“, betont Janine Schönberger.

Jaane Graesers ganzer Stolz: Ihre Einbauküche Marke Eigenbau im Maßstab 1:12. © Quelle: Gritje Lewerenz

Wie viel Spaß ihr das macht, kann man sich anschauen: Auf ihrem Instagram-Account „tiniest.home“ lässt sich Schönberger beim Dekorieren ihres Traumhauses über die Schulter schauen.