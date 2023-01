﻿Ulf Kämpfer zur Holstenstraße: Nicht alle Eigentümer werden der Erwartung gerecht

Auf die Eigentümer kommt es an. Vom Willen der Immobilienbesitzer hängt entscheidend ab, ob Leerstände in der Kieler Innenstadt erfolgreich bekämpft werden können. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer setzt auf Kooperation, hält aber auch mit Kritik an einigen Eigentümern nicht hinterm Berg.

Ein weiteres Geschäft schließt in der oberen Holstenstraße in Kiel. Wird der Eigentümer die Ladenfläche weiter vermieten?

Kiel. Einige Geschäftsflächen in der Holstenstraße in Kiel sind seit Jahren nicht vermietet, fünf Geschäftsschließungen deuten sich an – und somit weiterer Leerstand in der Innenstadt. Kann die Stadt dagegen etwas tun?

Zumindest in einer Hinsicht sind der Stadt Kiel die Hände gebunden: Sie kann private Eigentümer von Geschäftsgebäuden – zum Beispiel an der Holstenstraße – nicht zwingen, ihre Immobilien in Schuss zu halten und zu vermieten. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) setzt deshalb auf Vernetzung und Kooperation.

Ulf Kämpfer zum Leerstand in der Holstenstraße: „Wir müssen Eigentümer von unserer Zukunftsvision überzeugen“

„Wir müssen die Eigentümer von unserer Zukunftsvision für die Innenstadt überzeugen und dort das Vertrauen schaffen, dass die Stadt sich in die richtige Richtung entwickelt. Mit Aufbruchstimmung, einem überzeugenden Innenstadtmanagement, einem schlüssigen Entwicklungskonzept“, sagt Kämpfer im Interview mit den Kieler Nachrichten.

Kämpfer sieht aber auch die Eigentümer in der Pflicht, zu handeln. „Meine Erwartung ist schon: Entweder Du investierst in Dein Gebäude, oder Du verkaufst es günstig“, sagt er und fügt mit Blick auf den Zustand der Gebäude hinzu: „Mit fallen allein in der oberen Holstenstraße drei, vier Gebäude ein, deren Zustand weder der Stadt noch der Eigentümer würdig ist“, so Kämpfer.

Geschäfte wollen sich verkleinern: Können Geschäftsgebäude zu Wohnungen umgebaut werden?

Da zuletzt C&A angekündigt hatte, die große Filiale im Nordlicht in Kiel zugunsten der kleineren Filiale im Holstentörn aufgeben zu wollen – und auch Saturn sich in Kiel verkleinern will – wäre es nicht sinnvoll, dass die Eigentümer von Immobilien an der Holstenstraße die oberen Stockwerke und Dachgeschosse zu Wohnungen ausbauen?

Weihnachtsmärkte sind Magnete Die Weihnachtsmärkte in der Kieler Innenstadt haben 2022 deutlich mehr Menschen angezogen als im Jahr zuvor. Die Zahlen haben aber noch nicht wieder das Niveau von 2019 – vor der Corona-Krise – erreicht. Das geht aus einer Auswertung von Kiel-Marketing hervor. Danach betrug die Frequenz auf der mittleren Holstenstraße 2022 insgesamt gut 1,3 Millionen Menschen. Ein Plus um 34 Prozent gegenüber 2021, aber ein Minus um 13 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Frequenz auf der oberen Holstenstraße lag bei rund 580 000. Das ist ein Plus um 27 Prozent gegenüber 2021, aber ein Minus um 33 Prozent gegenüber 2019.

Ulf Kämpfer zeigt sich aufgeschlossen. „Die Umnutzung ist grundsätzlich möglich. Wir unterstützen das, wenn die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.“ Doch auch hier gilt: Die Eigentümer müssten erheblich in die Gebäude investieren.

Von Dennis Betzholz Michael Kluth