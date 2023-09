﻿Architektur und Planung: „Immer noch wenig Frauen in Entscheidungspositionen“

Kiel. Kannst du überhaupt einen Zollstock richtig halten? Es sind Fragen wie diese, die die Architektinnen Christina Schoennagel und Heidrun Buhse sowie die Stadtplanerin Britta Tornow immer wieder im Laufe ihrer Karrieren anhören mussten. Die drei Kielerinnen haben gelernt, sich trotz des teils rauen Tons auf der Baustelle zu behaupten. Sie sind sich aber einig: Frauen in diesem Berufsfeld sind in Entscheidungspositionen immer noch selten. Doch warum ist das so, wie kann man das ändern und wieso ist das überhaupt wichtig? Diesen Fragen widmet sich eine Lesung mit anschließender Podiumsdiskussion, die die drei Frauen initiiert haben.

Die Architektin und Autorin Karin Hartmann hat sich in ihrem Buch „Schwarzer Rolli, Hornbrille“ diesem Thema gewidmet. Sie will bei der Lesung die strukturelle Diskriminierung von Frauen in der Architektur aufzeigen und illustriert, was ohne die Erfahrungen von Planerinnen fehlt. „So viele Frauen studieren Architektur, wenn es aber darum geht, Büros zu übernehmen, sind es nur noch wenige“, sagt Schoennagel. Ein wesentlicher Grund sei, dass die Arbeitszeiten für Familienplanung noch immer schwer seien.

Für wen wird gebaut und geplant?

„Uns geht es nicht um das Aufwärmen einer Feminismus-Debatte, sondern wir möchten einen Impuls setzen, darüber nachzudenken, für wen wir bauen und planen – auch ganz konkret hier in Kiel“, sagt Heidrun Buhse. Ältere, die Wohnraum suchen – das seien vor allem Frauen. Für kinderfreundliche Planungen inklusive kinderwagengerechtem Bauen und den Blick auf die Nähe zur nächsten Kita oder Schule sei der weibliche Blick hilfreich.

Aber würden die Städte anders aussehen, wenn junge Architektinnen Teil einer diversen Planungskultur wären? „Natürlich können auch Männer zum Beispiel für Kinder planen, aber es ist wichtig, möglichst viele verschiedene Personen und Ansichten an dem Prozess zu beteiligen“, sagt Buhse.

Starres Weltbild von Investoren im Baubereich

Ein weiterer Faktor sei das oft starre Weltbild von Investoren, dem sich viele Architekten und Architektinnen beugen müssten. „Auch hier ist ein Umdenken essenziell, das alleinstehende Einfamilienhaus ist nicht die Zukunft“, ist sich Schoennagel sicher. Es sei eine Leitbildfrage. Bauen müsse viel nachhaltiger gedacht werden. Auch die Planung der Grundrisse von Wohngebäuden hat sich durch die Anforderungen von Homeoffice stark verändert.

„Wichtig ist auch, die jungen Frauen schon im Studium zu erreichen. Wir wurden schon häufiger von Männern angesprochen, die gern weibliche Nachwuchskräfte fördern wollen. Da muss ein besserer Austausch entstehen“, sagt Buhse. Sehr offen sei diesbezüglich auch die Professorin für Baukonstruktion und Entwerfen Sabina Hauers an der Fachhochschule Kiel, die gerade den neuen Architektur-Studiengang angeschoben hat.

Anmeldung zur Lesung

Hauers wird auch bei der Podiumsdiskussion dabei sein. Eingeladen sind zudem die Stadtbaurätin Doris Grondke sowie die Architektinnen Sigrid Meyer, Insa Schröder-Ropeter und Franca Oeler. Auch die Autorin Karin Hartmann wird nach der Lesung auf dem Podium mitdiskutieren. Moderiert wird die Veranstaltung von der Stadtsoziologin Margit Bonacker. Los geht es am Mittwoch, 27. September, um 19 Uhr im Forum für Baukultur, Waisenhofstraße 3. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldungen bis Montag, 25. September, wird gebeten unter: info@baukultur-kiel.de

