﻿„Letzte Generation“ in Kiel: Aktivisten kleben sich am Knooper Weg fest

Kiel. Mehr als zwei Monate lang hatte es in Kiel keine Aktion gegeben – doch jetzt ist es wieder so weit: Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich am Montagmorgen auf dem Knooper Weg auf Höhe der Waisenhofstraße fest.

Drei Personen setzten sich gegen 9 Uhr nahe der Baustelle zunächst auf die Straße. Erste Autofahrer umfuhren die Protestaktion über den Gehweg, andere wendeten. Gegen 9.20 Uhr hatten sich zwei Personen auf der Straße festgeklebt. Die dritte wurde bereits von der Polizei weggetragen. Die Einsatzkräfte rückten zunächst mit zwei Streifenwagen an.

Durch die Aktion ist die stadteinwärts führende Spur des Knooper Wegs in Richtung Exerzierplatz blockiert. Die Polizei leitet die Autos im Wechsel über die Fahrspur stadtauswärts. Der Verkehr stockt etwas.

„Letzte Generation“ sorgte für Aufsehen in Sylt

Während die Klimaaktivsten der „Letzten Generation“ in Kiel bislang vor allem mit Klebeaktionen für Aufsehen gesorgt hatten, waren sie in Schleswig-Holstein zuletzt auf Sylt mit zwei Farbsprüh-Aktionen aktiv. Unter anderem tauchten sie die Bar eines Fünf-Sterne-Hotels in Westerland in Orange. Zudem wurde ein Flugzeug auf dem Flughafen Sylt besprüht. Gegen die Frauen und Männer im Alter von 19 bis 63 Jahren wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Die „Letzte Generation“ fordert von der Bundesregierung die Einrichtung eines gelosten Gesellschaftsrats. Dieser solle ein Konzept erarbeiten, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beenden könne.

