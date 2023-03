Klimaaktivisten kleben sich auf dem Westring fest

Die Klimaaktivisten haben ihre vierte Aktion in Kiel gestartet. Die letzte Straßenblockade ist erst eine Woche her. Am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr klebten sie sich auf dem Westring fest.

Kiel. Die Aktionen werden häufiger: Erneut haben sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Kiel auf der Straße festgeklebt – diesmal auf dem Westring Ecke Eckernförder Straße. Das sorgte für einen langen Rückstau auf der Eckernförder Straße in Fahrtrichtung Autobahn. Vier Aktivisten blockierten hier die Straße.

Eine von ihnen war Clara Trommer aus Kiel: „Ich würde heute lieber mit meiner Familie Geburtstag feiern. Stattdessen verbringe ich diesen mit meiner Schwester Irma und Klebstoff auf der Straße, damit wir hoffentlich in einer klimagerechten Zukunft auch noch schöne Zeit miteinander verbringen können”, sagte sie.

Kleber der Klimaaktivisten hielt nicht

Ein Mann, der dadurch nicht weiterfahren konnte, hatte zwei Aktivisten von der Straße gezerrt, die sich daraufhin wieder hinsetzten. Einige Autofahrer waren zum Teil über den Fußweg ausgewichen. Als die Polizei anrückte, wollten sich die Aktivisten auf der Straße festkleben, bei zweien konnte die Polizei das unmittelbar verhindern. Zwei Frauen klebten sich aneinander fest, eine von ihnen hatte sich mit der anderen Hand auf dem Asphalt festgeklebt, doch der Kleber hielt offensichtlich wegen des Regens nicht. „Um 14.52 Uhr war der Westring wieder frei, Rapsöl zum Lösen der Hände benötigten wir diesmal nicht“, erklärte Polizeisprecher Matthias Arends.

Einsatzwagen der Feuerwehr mussten wegen der Blockade ausweichen

Während der Blockade kamen drei Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Kiel nur über die Gegenfahrbahn durch, die zu einem Einsatz zu einem Altenheim an die Kirchhofallee ausrücken mussten.

Es ist insgesamt die vierte Aktion der Aktivisten, die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Klimakrise erzwingen wollen. Die erste Aktion wurde am 2. März in der Kaistraße gestartet. Auch am Knooper Weg (13. März) sowie an der Ringstraße (24. März) wurden schon Straßen blockiert. Nun scheint sich die Taktung auf einen Wochenrhythmus verkürzt zu haben.