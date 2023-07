Blockade bei B 76

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ klebten sich am Montag auf die Abfahrt der B 76 beim Kronshagener Weg in Kiel. Anschließend nahm die Polizei sie in Gewahrsam.

Entgegen erster Aussagen der Polizei sind Aktivisten der „Letzten Generation“ nach der Klebeaktion an der B 76 in Kiel doch kurzfristig in Gewahrsam genommen worden. Damit sollte die Begehung weiterer Straftaten verhindert werden. Die Polizei räumt nun einen Fehler bei der Kommunikation ein.

