﻿Kieler Oberbürgermeister offen für Bürgerräte – aber nicht nach dem Vorbild der „Letzten Generation“

Kiel. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat sich für die Idee von Bürgerräten ausgesprochen. „Ich halte es für eine gute, ergänzende Form der Bürgerbeteiligung“, sagte Kämpfer den Kieler Nachrichten. Er begrüße ausdrücklich die Pläne der Bundesregierung, Bürgerräte zu etablieren. „Dieses Instrument kann ich mir auch sehr gut in Kiel vorstellen.“ Er wolle mit diesem Vorschlag nach der Kommunalwahl im Mai auf die Fraktionen zugehen.

Die Idee von Bürgerräten ist, dass zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger mit Hilfe neutraler Experten und Moderatoren über ein Thema diskutieren. Abschließend sollen sie ein Gutachten mit konkreten Empfehlungen für die Politik erarbeiten, die dann im parlamentarischen Prozess aufgenommen werden können.

„Letzte Generation“ in Kiel trifft sich mit Ulf Kämpfer

Kämpfer hatte sich am Donnerstag zum zweiten Mal mit Aktivistinnen der „Letzten Generation“ in Kiel getroffen. Die Gruppe fordert einen Gesellschaftsrat auf Bundesebene, der sich mit der Fragestellung beschäftigt, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet.

Die Bundesregierung solle öffentlich zusagen, die Maßnahmen des Gesellschaftsrats umzusetzen. Ein Modell, das Kämpfer in dieser Form klar ablehnt. „Ganz zentral ist, dass ein Bürgerrat nicht am Parlament vorbei entscheiden kann.“ Auch die konkrete Fragestellung der Klimagruppe sei unrealistisch.

„Letzte Generation“ will in Kiel in den nächsten Wochen nicht kleben

Einen Deal mit der „Letzten Generation“ wie in Hannover wird es in Kiel also nicht geben. „Wir haben in einigen Punkten unüberbrückbare Gegensätze“, sagte Kämpfer. Zum einen halte er die Protestform der Klimaaktivisten für „nicht legitim“. Zum anderen sei diese auch kontraproduktiv für das Ziel, mehr Klimaschutz zu erreichen. Insgesamt würden die Aktionen der „Letzten Generation“ „eher spalten“.

Clara Trommer von der „Letzten Generation“ in Kiel kündigte an, dass es „in den nächsten Wochen keine Proteste in Kiel“ geben werde. Das liege aber nicht an dem Gespräch mit Ulf Kämpfer, der weiterhin nicht die Forderungen der „Letzten Generation“ erfülle. Man konzentriere sich aber aktuell auf die groß angelegten Aktionen in Berlin, weshalb die regionalen Proteste vorerst zurückgeschraubt werden.