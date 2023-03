﻿„Letzte Generation“ in Kiel: Müssen Klimaaktivisten den Polizeieinsatz bezahlen?

Am Donnerstag klebten sich zwei Klimaaktivisten auf der Kaistraße in Kiel fest. Müssen sie nun die Rechnung für den dadurch ausgelösten Polizeieinsatz bezahlen?

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockierten am Donnerstagnachmittag den Verkehr in Kiel.

Kiel. Auf die Klimaaktivisten der „Letzen Generation“ in Kiel könnten höhere Kosten zukommen: Die Polizei prüft derzeit, den Aktivisten den Polizeieinsatz am Bootshafen in Kiel in Rechnung zu stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Kaistraße beim Bootshafen hatten sich am Donnerstagnachmittag zwei Menschen festgeklebt, fünf weitere waren an der Sitzblockade ebenfalls beteiligt. Den Beteiligten droht laut der Kieler Polizei womöglich auch ein Verfahren wegen Nötigung.

Es war der zweite Protest dieser Art in Schleswig-Holstein. Genau einen Monat zuvor, am 2. Februar, hatten sich drei Mitglieder der „Letzen Generation“ in Flensburg auf einer Straße festgeklebt und den Verkehr für mehrere Stunden beeinträchtigt.

Polizeieinsatz könnte Klimaaktivisten in Kiel in Rechnung gestellt werden

Mindestens zwei Teilnehmer der Aktion waren nun auch in Kiel dabei, darunter Aktivistin Clara. Sie hatte zudem zwei Tage, nachdem sie sich in Flensburg festgeklebt hatte, in Kiel einen Vortrag zur „Letzten Generation“ gehalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit dem Vorfall in Flensburg prüft das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein (LPA), ob den festgeklebten Klimaaktivisten der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden kann. „Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen“, sagte eine LPA-Sprecherin auf Anfrage.

In Bayern ist dieses Vorgehen schon geübte Praxis: Die Münchner Polizei stellt Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festgeklebt hatten, Einsätze in Rechnung. Bislang sind nach Angaben eines Sprechers in diesem Zusammenhang 13 Leistungsbescheide zugestellt worden. Die Gesamtsumme beläuft sich demnach auf 3250 Euro.

„Letzte Generation“ kündigt weitere Aktionen in Kiel an

Die Aktivistinnen und Aktivisten aus Kiel haben weitere Protestaktionen angekündigt. Darauf sei die Polizei gut vorbereitet, heißt es vom Landespolizeiamt. Es gebe ein genaues Konzept für diese Situationen, viele Polizeikräfte seien für das Lösen solcher Blockaden ausgebildet.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei Kiel gibt an, dass es in allen Kieler Polizeirevieren ausgebildete Kräfte gebe. Zum Loslösen des Klebers stehen laut LPA je nach Situation „mehrere Hilfsmittel“ zur Verfügung. Bei der Klebeaktion in Kiel nutzte die Polizei Rapsöl.