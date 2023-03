﻿Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer will mit Letzter Generation sprechen

Am Montag klebten sich Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ auf dem Knooper Weg in Kiel fest.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat der Letzten Generation in Kiel Dialogbereitschaft signalisiert. Die Aktivisten hatten sich mit einem Brief an die Kommunalpolitik gewandt. Daran fordern sie einen Gesellschaftsrat – und kündigen weitere Proteste an.

