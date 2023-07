﻿„Letzte Generation“ auf B 76 in Kiel: Wie die Polizei die klebenden Aktivisten so schnell loslöste

Kiel. Es ist kurz vor 8 Uhr am Montag, als sich sechs Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ auf die Anschlussstelle Kronshagener Weg von der B 76 setzen. Einige Minuten später blockieren sechs weitere Mitglieder der Protestgruppe die B 76-Abfahrt zum Westring Höhe Holstein-Stadion. Die „Letzte Generation“ klebt wieder in Kiel – mit spürbaren Auswirkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein langer Stau bildet sich auf der B 76 im Bereich Olof-Palme-Damm – doch die Stimmung vor Ort bleibt relativ entspannt. Vereinzelt steigen Menschen wütend aus dem Auto, fordern lautstark, durchgelassen zu werden.

Am Westring beschimpft ein Fahrradfahrer die in orangefarbenen Warnwesten gekleideten Aktivisten. Am Kronshagener Weg gibt es aber auch Applaus von einem Passanten. Einige Autofahrer versuchen währenddessen, über den Grünstreifen und angrenzenden Gehweg die Blockade zu umfahren.

„Letzte Generation“ Kiel: Polizei setzt Universalöl ein

Als die Polizei gegen 8 Uhr mit mehreren Streifenwagen am Kronshagener Weg eintrifft, kleben sich vier Menschen auf die Straße. Eine Person verbindet sich mit Kleber mit einer weiteren Person. Die Polizei ist beim Loslösen des Klebers dieses Mal besonders schnell. Es vergehen nur zehn Minuten, bis alle Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße sind. Bei bisherigen Klebeaktionen in Kiel hatte das oft mindestens eine halbe Stunde gedauert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vielleicht liegt dieser Erfolg an einem neuen Hilfsmittel, das die Polizei einsetzt. Neben dem üblichen Rapsöl nutzen die Beamtinnen und Beamten auch eine Sprühdose mit sogenanntem Universalöl.

Durch einen dünnen Schlauch können sie das Öl direkt unter die festklebenden Händen sprühen. Nach Herstellerangaben ist das Öl für mehr als 1000 verschiedene Fälle geeignet – das Loslösen von klebenden Menschen zählt offenbar auch dazu. Hautverträglich soll das Öl zumindest sein.

Regen hilft am Westring in Kiel beim Lösen des Klebers

Am Westring, wo das Festkleben vierer Aktivisten etwas später startet, setzt mitten während der Aktion strömender Regen ein. Der Kleber hält nicht gut, die Polizei löst die Hände schnell von der Straße. Eine Person versucht mehrfach, sich wieder auf den Westring zu setzen, nachdem die Polizei sie bereits von der Straße geholt hat.

Gegen 8.30 Uhr sind beide Straßen wieder frei. Zehn Aktivistinnen und Aktivisten werden von der Polizei mitgenommen. Um eine Gewahrsamnahme handelt es sich dabei aber nicht: Im Revier sollen lediglich Identitätsfeststellungen vorgenommen werden und teilweise erkennungsdienstliche Maßnahmen wie ein Fingerabdruck. Schon am späten Vormittag sind sie wieder auf freiem Fuß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aktion am Montag ist die bisher größte der „Letzten Generation“ in Kiel. Dafür gibt es Unterstützung aus dem Rest Schleswig-Holsteins und angrenzenden Bundesländern. Am Kronshagener Weg kleben beispielsweise keine Aktivisten aus Kiel, sondern Menschen aus anderen Orten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen.

„Letzte Generation“ Kiel reagiert auf Ankündigung der Landesregierung

Laut eigener Aussage reagierte die „Letzte Generation“ mit den erneuten Straßenblockaden auf die Ankündigung der Landesregierung, härter gegen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten vorzugehen.

Die Blockaden stünden unter dem Motto „Jetzt erst recht“, hieß es von der Protestgruppe. „Wir lassen uns weder von Gerichtsprozessen noch von unhaltbaren Androhungen langer Präventivhaft einschüchtern“, sagte Clara Trommer, Sprecherin der „Letzten Generation“ Kiel.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fürs Festkleben an einer Straße in Flensburg war zuletzt ein Aktivist zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro wegen Nötigung verurteilt worden. Auch Trommer selbst steht aufgrund dieses Vergehens bald vor Gericht.

KN