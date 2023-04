﻿Letztes Landungsboot der Marine will auf dem Rhein Flagge zeigen

Kiel. Die deutsche Marine feiert im Juni den 175. Jahrestag der Aufstellung der ersten Seestreitkräfte in Deutschland. Das Jubiläum ist Anlass für eine außergewöhnliche Unternehmung. Das letzte Landungsboot der Marine soll dafür auf große Fahrt gehen. Das Ziel ist der Rhein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Lachs“ aus dem Marinestützpunkt Eckernförde ist das Letzte von einst 22 Landungsbooten der „Barbe“-Klasse. Es dient heute dem Seebataillon in Eckernförde für Ausbildungseinsätze. Drei bis vier Kampfpanzer kann es anlanden.

Im Juni 2023 hat das 42 Meter lange Landungsboot aber einen Spezialauftrag. Es soll für die Marine als Werbeplattform dienen. Damit knüpft das Landungsboot an die Tradition der Rheinfahrten der Minensuch- und Landungsboote der Bundesmarine in den 1980 und 1990er-Jahren an.

Die heutige Marine wurde am 2. Januar 1956 Bundesmarine gegründet und seit 1995 nur noch Marine genannt. Die Wurzeln dieser Marine eines demokratischen Deutschlands reichen aber auf die Reichsflotte zurück, die am 14. Juni 1848 bei der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche aufgestellt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Flotte sollte im Schleswig-Holsteinischen Krieg gegen Dänemark dienen. In dessen Verlauf wurde in Kiel 1850 mit dem Brandtaucher auch das erste deutsche U-Boot gebaut.

Kieler Woche 2023 ohne Landungsboot der Marine

„Wir wollen das Jubiläum zum Anlass nehmen und auch tief im Binnenland Flagge zeigen“, so Vizeadmiral Jan C. Kaack, der Inspekteur der Marine. Deshalb werden die Besuche bei der Rheinreise der „Lachs“ auch so gelegt, dass an Bord Besichtigungen von Schulklassen und potenziellen Bewerbern möglich sind.

Auf der Reiseroute sind Hafenstopps in Borkum, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Köln und Emmerich. Zum Jubiläum der Marine am 14. Juni 2023 ist ein Hafenbesuch in Köln geplant. Ende Juni soll die „Lachs“ wieder im Heimatstützpunkt Eckernförde zurücksein.

Wegen der Rheinreise fehlt das Landungsboot „Lachs“ in diesem Jahr bei der Kieler Woche, wo es in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil war. Die Fahrten zur Kieler Woche soll eine andere Einheit der Marine übernehmen.

Für die „Lachs“ könnte es die letzte große Reise sein. Das Mitte der 1960er-Jahre bei den Howaldtswerken-Deutsche Werft AG in Hamburg gebaute Boot wird in Kürze 60 Jahre alt. Ein Nachfolger ist noch nicht in Sicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Marine-Jubiläum: Auch das U-Boot „U 17“ geht auf Rheinreise

Ebenfalls Kurs auf den Rhein nimmt nächste Woche das U-Boot „U 17“ von der Werft German Naval Yards in Kiel. Das ehemalige U-Boot der Marine soll nach Sinsheim gebracht werden. Am 28. April ist die Verladung bei der Werft in Kiel geplant.

Lesen Sie auch

Am 29. Mai soll der Transport als Schleppzug starten. Das U-Boot wird dabei auf einem Ponton transportiert. Die Reise geht über die Nordsee nach Rotterdam und dann ins Flussdelta der Niederlande. Am 17. Mai soll der Schleppzug dann in Speyer eintreffen, wo „U 17“ für die letzten 40 Kilometer auf einen Schwertransport für die Straße kommt.