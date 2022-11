Beim „Lichtermeer“ in Kiel wird am Sonntag, 6. November, die Innenstadt erleuchtet. Ist solch eine Veranstaltung angebracht, wenn die Maxime gilt, Energie zu sparen? Hier erläutern die Organisatoren, warum sie eine Ausrichtung für richtig halten und erklären, wie viele Kilowattstunden verbraucht werden.

So viel Energie wird beim „Lichtermeer“ in Kiel verbraucht

Kiel. Am Sonntag erleuchtet die Kieler Innenstadt. Ab 17 Uhr werden Häuserfassaden angestrahlt, Lichterketten aufgehängt und auf dem Bootshafen eine Show aus Wasser, Licht und Musik geboten. Zum zweiten Mal nach 2021 präsentieren Kiel-Marketing und die Kieler Woche das „Lichtermeer“. Doch ist so eine Veranstaltung in Zeiten von Energiesparen und hohen Strompreisen angemessen? „Ja“, sagen die Organisatoren und rechnen vor, warum das Event vertretbar ist.

Als der Bericht zur Fortsetzung des "Lichtermeers" auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten veröffentlicht wurde, blieb die Kritik nicht aus. "Das passt ja zur heutigen Zeit überhaupt nicht. Alle werden zum Sparen angehalten, dort wird Energie verschwendet", heißt es in einem Eintrag unter dem Artikel. Ein anderer User kommentiert: "Ich finde es ja schön, aber passt so gar nicht. Wir müssen alle fleißig sparen, da stimmt doch irgendetwas nicht."

„Lichtermeer“ in Kiel: Absage wurde kurz diskutiert

Nun wehren sich die Veranstalter gegen die Vorwürfe. Der Energie-Verbrauch sei nicht so hoch wie viele annehmen, zudem werde darauf verzichtet, eine große Show wie 2021 zu zeigen. "Das Lichtermeer ist in diesem Jahr aus guten Gründen nicht so groß wie im vergangenen Jahr", sagt Johannes Hesse, Leiter für den Geschäftsbereich Stadt- und Citymanagement. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, das Event kleiner zu halten. Deshalb findet es dieses Jahr auch nur an einem Abend statt und nicht wie 2021 an zwei." Über eine Absage wurde mit der Stadtspitze diskutiert – doch schnell fiel die Entscheidung, dass es das "Lichtermeer" auch 2022 geben soll.

„Die Veranstaltung soll auch ein soziales Gut sein. Wir wollen den Zusammenhalt stärken und Mut machen in einer schwierigen Zeit“, sagt Hesse. „Es ist auch unsere städtische Pflicht, Anlässe zu schaffen, damit die Menschen rausgehen.“

Stromverbrauch beim „Lichtermeer“ laut Organisatoren geringer als gedacht

Das Thema Energiesparen wurde bei den Diskussionen um eine mögliche Absage angesprochen. „Eine große Show hätte sich für uns nicht richtig angefühlt“, sagt Hesse. Statt auf einer riesigen Vorführung mit aufwendigen Lichteffekten, Scheinwerfern, Lasern und Drohnen liegt der Fokus in diesem Jahr auf einer Reihe verschiedener künstlerischer Installationen, die durch kleinere Lichtelemente in Szene gesetzt und von Kieler Musikern untermalt werden. Bei der Entscheidung, das Programm zu reduzieren, handelt es sich aber vor allem um einen symbolischen Akt, so Hesse. „Wir wollten kein ,höher, schneller, doller’. Das wäre das falsche Zeichen.“ Die dabei eingesparte Energie im Vergleich zu 2021 spielt eine untergeordnete Rolle. Denn der Stromverbrauch beim „Lichtermeer“ ist geringer als gedacht.

An acht Standorten in der Innenstadt werden Programmpunkte und Illuminationen geboten. „Unter Volllast aller Geräte kommen wir auf einen Verbrauch von 20 Kilowattstunden“, sagt Hesse. Doch die meisten LED-Leuchtstrahler laufen nur mit reduzierter Kraft, erreichen maximal ein Drittel der Kapazität. Zum Vergleich: Bei einem Flutlicht-Spiel der Fußball-Bundesliga beträgt der Stromverbrauch im gesamten Stadion Schätzungen zufolge zwischen 15 000 und 25 000 Kilowattstunden.

Ergänzend zieht Kiel-Marketing einen Alltagsvergleich zum Verbrauch des Lichtermeer-Sonntags: Wenn an dem Abend 80 Menschen statt „Tatort“ zu schauen zum „Lichtermeer“ kommen, fünf potenzielle Gäste sich keine Tiefkühlpizza aufbacken, zwei Besucher ihre Waschmaschine nicht anstellen und ein Autofahrer nicht mit dem SUV von Kiel nach Lübeck fährt, ist der Energie-Bedarf der Veranstaltung erreicht. Die Organisatoren rechnen mit 2000 bis 3000 Besuchern.

Das bietet das „Lichtermeer“ am 6. November

Eingebettet ist das „Lichtermeer“ in einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte haben am 6. November in der gesamten Stadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet, ab 17 Uhr beginnen die Illuminationen an den Hauptpunkten Ratsdienergarten, Lorentzendamm, Hiroshimapark, Holstenfleet, Asmus-Bremer-Platz, Nikolai-Kirche, Kloster und Bootshafen.

Rahmenprogramm beim „Lichtermeer“ Bereits am Sonnabend, aber auch am Sonntag bieten Kieler Gastronomen auf dem Asmus-Bremer-Platz von 13 bis 18 Uhr Speisen und Getränke an. An beiden Tagen können Kinder dort außerdem selbst Kerzen zum Mitnehmen herstellen und sich von den märchenhaften Erzählungen von Octavia Kliemt verzaubern lassen. Überdies können am Sonntag ab 14 Uhr im „Heimathafen“, Holstenstraße 2-12, unter Anleitung kostenfrei an Laternen gebastelt werden. Um 17 Uhr startet anschließend ein Laternenumzug vom Bootshafen aus auf die Lichter-Rundroute. Musikalisch begleitet wird die einstündige Tour durch den Spielmannszug NDTSV Holsatia Kiel.

Höhepunkt ist die schwimmende Bühne auf dem Bootshafen. Dort sorgt „Flames of Water“, eine 30 Meter breite und 20 Meter hohe Komposition aus Wasser, Licht und Musik stündlich von 17.30 bis 21.30 Uhr für einen besonderen Anblick.