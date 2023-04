﻿Für Lieferzonen: Weniger Parkplätze an der Holtenauer Straße in Kiel

Damit Lieferfahrzeuge an der Holtenauer Straße in Kiel nicht mehr in zweiter Reihe oder auf dem Radweg parken müssen, werden spezielle Lieferzonen eingerichtet. Dadurch fallen Parkplätze weg. Das sind die Ergebnisse des Pilotprojekts.

An der Holtenauer Straße an der Kreuzung zur Nettelbeckstraße wurde bereits eine Lieferzone eingerichtet.

Kein Parken in zweiter Reihe

Kiel. Parken in zweiter Reihe oder auf dem Radweg ist an der Holtenauer Straße schon lange ein Problem. Insbesondere Lieferfahrzeuge blockieren immer wieder die Fahrspuren. Daher sollen jetzt nach und nach spezielle Lieferzonen entlang der Einkaufsmeile eingerichtet werden. Ein Pilotprojekt an der Kreuzung zur Nettelbeckstraße läuft bereits – mit einer gemischten Zwischenbilanz.

Ein türkis-farbenes Schild mit einem weißen Lkw und einer Person, die Pakete ausliefert, steht seit rund zwei Jahren vor der Boutique von Isolde Raue. Vor der Tafel mit der Aufschrift „Lieferzone“ ist viel Platz – damit dort Anlieferfahrzeuge parken können. Ein weiteres Schild wurde ebenfalls aufgestellt: absolutes Halteverbot. „Ab und an wird die Lieferzone genutzt“, sagt die Inhaberin von dem Second-Hand-Modeladen „Maxi“. So richtig gelohnt habe sich die Fläche aber bisher noch nicht, ist Raues Fazit. „Einige Lieferanten und Paketboten parken immer noch in zweiter Reihe.“

Parken in Lieferzonen: Erlauben außerhalb der Lieferzeiten

Dass durch die Einrichtung der Lieferzone drei Parkplätze weggefallen sind, verschärft den Parkdruck rund um den Blücherplatz weiter. „Manchmal wird hier abends geparkt, weil es keine freien Plätze mehr gibt“, hat Raue beobachtet. Sie ist der Meinung, dass Parken in der Lieferzone zwischen 19 und 7 Uhr erlaubt sein sollte.

Dies sollte ihrer Meinung nach unbedingt eingeführt werden, wenn weitere Lieferzonen entlang der Holtenauer Straße eingerichtet werden. Und genau das soll nach Angaben der Stadt passieren.

Vier weitere Lieferzonen in der Holtenauer Straße

In einem Pilotprojekt gestaltet das Tiefbauamt vier Lieferzonen in der Holtenauer Straße zwischen Mittelstraße und Schauenburgerstraße. Drei weitere Lieferzonen zwischen Hardenbergstraße und Belvedere wurden bereits eingerichtet und werden durch die Sonderbeschilderung ergänzt. Zwei weitere Zonen sind zwischen Esmarchstraße und Mercatorstraße entstanden. Die Orte wurden in Absprache mit der Interessensgemeinschaft „Die Holtenauer“ ausgewählt.

Die Lieferzonen werden in der Regel auf vorhandenen Parkstreifen eingerichtet und mit absolutem Halteverbot beschildert. Wie die Stadt ankündigt, soll in den neuen Zonen außerhalb der Lieferzeiten geparkt werden dürfen.