﻿Zu alt für den Job? Linker geht Gaardens Urgestein Bruno Levtzow an

Gaarden. Im Jahr 1982 in den Ortsbeirat Gaarden gerückt und seit 1986 ununterbrochen dessen Vorsitzender: Bruno Levtzow, eine Instanz der Kommunalpolitik in Kiel, sieht sich trotzdem oder besser gesagt gerade deswegen einer schweren Attacke aus den Reihen der Linken ausgesetzt. Er sei zu alt für diesen Job und solle aufhören, ehe „die Natur das regelt“, heißt es.

Auf der Plattform Facebook betätigt sich Levtzow, der in wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag feiert, ausgiebiger als viele weitaus Jüngere. Beispielsweise vor wenigen Tagen, als es um eines seiner bevorzugten Themen ging, die mangelnde Sauberkeit im Stadtteil.

„Fürst von Gaarden“ soll zu alt für Vorsitz im Ortsbeirat in Kiel sein

Es entfaltete sich eine zunächst rege, durchweg sachliche Diskussion, bis sich schließlich Linken-Ortsbeirat Florian Eggers mit einem harten Kommentar zu Wort meldete: „Mir würde es vollends genügen, wenn Bruno sich mal eingesteht, dass er seinen Zenit als Mandatsträger und ‚Fürst von Gaarden‘ schon laaaaaaaaange überschritten hat, sich als Konsequenz aus diesem Eingeständnis endlich in ‚Rente‘ begibt, Platz macht für eine Nachfolge, die im Hier und Jetzt verortet ist, und damit einer Menge Menschen einen Gefallen tut, die bis heute darauf wartet, dass entweder die Einsicht ihn streift oder die Natur das regelt.“

Linken-Ortsbeirat Florian Eggers eckt mit harschen Worten gegen den Gaardener Ortsbeiratsvorsitzenden Bruno Levtzow an. © Quelle: Martin Geist

Politische Probleme biologisch lösen nach dem Motto: Wer nicht hören will, muss sterben! Derartige Vergaloppierungen gehen manchen Usern viel zu weit. „Pfui Teufel für Ihren menschenverachtenden Kommentar“, lautet eine der Anmerkungen, und Enrico Tokar, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Gaarden, empört sich: „Ihre persönlichen Anfeindungen haben nichts mehr mit einer fairen Auseinandersetzung im Wahlkampf zu tun. Sie sollten sich schämen! Unerträglich, peinliches Niveau!“

Linker Fraktionschef geht vorsichtig auf Distanz

„Das ist nicht nur Altersdiskriminierung, das ist grenzverletzend und inakzeptabel.“ So kommentiert Karl Stanjek, Vorsitzender des Seniorenbeirats Kiel, die umstrittene Äußerung des Linken-Ortsbeiratsmitglieds. © Quelle: mag: Martin Geist

Entsetzt reagiert auf Nachfrage unserer Zeitung auch Karl Stanjek, Vorsitzender des Seniorenbeirats Kiel. „Das ist nicht nur Altersdiskriminierung, das ist grenzverletzend und inakzeptabel“, ärgert er sich vor allem über die Formulierung mit dem Verweis, dass „die Natur das regelt“.

Burkhardt Gernhuber, Vorsitzender der Linken-Ratsfraktion, sagt über die Äußerungen seines Kollegen: „Die Worte sind ein bisschen mit ihm durchgegangen.“ Inhaltliche Kritik an der Arbeit von Levtzow, der beispielsweise bei Abstimmungen wiederholt fahrig zu Werke gegangen sei, hält auch Gernhuber für geboten. Der Stil jedoch sei im Fall Eggers nicht zu rechtfertigen.

Zurückhaltender äußert sich der von Amts wegen eher vermittelnd wirkende Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD). Er spricht von einer „ungünstigen Situation“ und fordert politische Kontrahenten jedweder Couleur dazu auf, auch im Wahlkampf Respekt zu bewahren. Schnellstmöglich möchte Tovar nun Eggers und Levtzow an einen Tisch bitten und versuchen, „die Situation zu befrieden“.

Linker sieht sich als Ziel einer „Schmutzkampagne“

Linken-Ortsbeirat Eggers sieht sich derweil selbst als Ziel einer „Schmutzkampagne“, betrieben von einem „Mob aus SPD-Leuten“. Den Vorwurf, dass er Altersdiskriminierung betreibe, weist er zurück. Diskriminierung würde ja eine Benachteiligung aufgrund des Alters bedeuten, und davon könne in diesem Fall keine Rede sein.

Dass seine Worte „zu hart und auch respektlos“ waren, räumt Eggers zwar ein, beharrt jedoch auf seinem Standpunkt, wonach Levtzow, der für die Amtsperiode nach der Kommunalwahl im Mai tatsächlich eine erneute Kandidatur in Erwägung zieht, auf seinen Posten verzichten sollte.

Levtzow selbst bezeichnet die Worte von Eggers als „unanständig“ und bekennt, in vielen Jahrzehnten ehrenamtlicher Politik wohl noch nie so rüde angefahren worden zu sein. Ob er an einem klärenden Gespräch teilnehmen wird, lässt er einstweilen offen.