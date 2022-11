Unterstützung für das Kieler Hospiz: Adventskalender für den guten Zweck

Kiel. Der Lions Club Kiel-Oben sammelt mit seiner Adventskalender-Gewinnaktion wieder Spenden für das Hospiz "Kieler Förde". Bereits seit 2007 veranstaltet der Lions Club die Benefiz-Aktion, bei der 4000 nummerierte Kalenderlose zum Einzelpreis von fünf Euro verkauft werden. Hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verstecken sich von Kieler Unternehmen gestiftete Preise. Ab dem 1. Dezember wird täglich eine Kalendertür geöffnet und somit eine Losnummer gezogen. Die gezogenen Nummern werden auf der Homepage www.kieler-adventskalender.de veröffentlicht. Das Kalendermotiv – ein Bild vom Holstenfleet in der Abenddämmerung – hat wieder der Kieler Fotograf Tom Körber zur Verfügung gestellt.

Die Adventskalender mit den Gewinnlosen sind an mehreren Vorverkaufsstellen erhältlich, unter anderem in der Holtenauer Straße bei Stilfrei, der Holsten-Apotheke, tresOr, Hugendubel oder Wittstock, in der Holstenstraße beim Juwelier Mahlberg und in allen Famila-Märkten.

Adventskalender-Aktion: Verkaufserlöse an das Hospiz „Kieler Förde“

Die Verkaufserlöse fließen komplett an das Hospiz „Kieler Förde“. Dort werden die Musiktherapie und die Trauerbegleitung von den Spenden finanziert. Die Trauerbegleitung dient den Hinterbliebenen als Lebenshilfe in einer schwierigen Zeit. Beide Angebote unterstützen die Kranken und ihre An- und Zugehörigen auf eine sehr direkte und einfühlsame Weise.