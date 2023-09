﻿Tweed Run Kiel: Radfahren für den guten Zweck – der Erlös geht an „Förde Lütten“

Kiel. Radfahren für den guten Zweck: Beim „Tweed Run Kiel“ vom Lions Club Kiel-Siebzig zahlen Erwachsene im Voraus 39 Euro Startgebühr, die dann an den Verein „Förde Lütten“ gespendet wird. Abgerundet wird die Fahrt von der Bahnhofstraße zur Dänischen Straße durch Musik, Getränke, einem kleinen Barbecue sowie einer Tombola am Zielort.

Auf den Sattel geht es am Sonntag, den 24. September. Start ist um 13 Uhr bei Küstenrad in der Bahnhofsstraße. Eine Überraschung gibt es laut Veranstalter ebenfalls während der Radtour: einen Zwischenstopp an einem „besonderen Ort“ in Kiel. Die Verpflegung in der Pause ist in der Startgebühr enthalten. Ziel der Fahrt ist das Lüneburg Haus in der Dänischen Straße. Am Veranstaltungstag kostet die Teilnahme 49 Euro. Kinder bis 16 Jahre können kostenlos mitfahren. Wer möchte, kann sich laut Lions Club Kiel-Siebzig gerne im Stile der 20er Jahre verkleiden.

Der Verein „Förde Lütten“ wurde unter anderem vom ehemaligen Holstein-Kiel-Spieler Fin Bartels gegründet und engagiert sich für hilfsbedürftige Kinder. Unter www.tweedrun-kiel.de gibt es weitere Informationen zum Radeln für den guten Zweck.

