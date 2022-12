Blues, Rock, Boogie, Funk, ein junger Gitarrenheld im Spielrausch und eine Rhythm-&-Blues-Legende in Hochform: Das 23. Internationale Kieler Blues Festival ließ am Freitag in der proppenvollen Kieler Räucherei keine Wünsche offen – und so zog das Publikum nach vier Stunden zufrieden warmgerockt zurück in die feuchtkalte Nacht.