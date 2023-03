﻿Literaturfrühling und Feuerzauber in Mettenhof

Der Winterschlaf in Mettenhof ist vorbei. Vom 23. März bis zum 2. April lockt der Literaturfrühling Bücherfans in den Stadtteil. Heiß her geht es außerdem am 24. März beim Mettenhofer Feuerzauber.

Mettenhof. Mettenhof erwacht wieder zum Leben: Zum neunten Mal holen ehrenamtliche Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft Mettenhofer Kulturtage im Rahmen des Literaturfrühlings vom 23. März bis zum 2. April Schriftsteller, Schauspieler und Poetry-Slammer in den Stadtteil. Und am 24. März wird es auf der Parkwiese am Heidenberger Teich heiß. Der Mettenhofer Feuerzauber ist nach drei Jahren Corona-Pause zurück. Mit großer Feuershow und Unterhaltungsprogramm soll der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden.

Beim „Tatort Tiefgarage“ spannenden Krimis lauschen, mit Björn Katzur Poetry slammen oder einfach mal einen Spaziergang mit Gedichten unternehmen: Möglich wird das alles während des Mettenhofer Literaturfrühlings. Organisatorin Bärbel Lorenz-Dubiela und ihr Team haben auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. „Es ist für Klein und Groß und für Liebhaber der verschiedenen Genres etwas dabei. Das Angebot ist für alle Mettenhofer gedacht und wir freuen uns auch auf Gäste aus anderen Kieler Stadtteilen“, so Lorenz-Dubiela.

Abenteuerkrimis für Kinderohren in Mettenhof

Der Besuch in Mettenhof während der Literaturtage lohnt auf jeden Fall. So werden auf Hof Akkerboom Dieter Schunck einen Einblick in das Leben von Eeltje Akkerboom geben, Karl-Heinz Langer aus dem Werk und Leben von Joachim Ringelnatz vorlesen, Balu Evers humoristische Geschichten zum Besten geben, das Thalamus Theater das Stück „Dieter und der Wolf“ aufführen, Heide Böse ihre Werke präsentieren und Erhard Ohlhoff und seine Musiker bei „Let’s sing together“ zum gemeinsamen Singen einladen.

Auch für Kinder und Jugendliche ist einiges geboten. Die „Drei Herren“ inszenieren in der Max-Tau-Schule Abenteuerkrimis für Kinderohren. „Oma Margarete“ und „Opa Heinz“ lesen in der Kita der Thomasgemeinde vor. Und Heide Böse erzählt von „Tim, der kleine Pinguin“ auf Hof Akkerboom.

Die Krimi-Darlings lesen in der Palette 6

Ein Highlight des Mettenhofer Literaturfrühlings ist sicher der Auftritt der „Krimi-Darlings“ Ute Haese und Kirstin Warschau. Die beiden Krimi-Autorinnen aus der Region lesen am 31. März um 16 Uhr in der Palette 6 gemeinsam querbeet aus ihren Werken. Bekannte Geschichten ihrer Bücher, die in Kiel und der Probstei spielen sind ebenso dabei wie ein neuer Kurz-Krimi aus Mettenhof, den Kristin Warschau extra für die Literaturtage geschrieben hat.

Möglich werden die Mettenhofer Literaturtage auch in diesem Jahr wieder durch den Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitstreiter, der Unterstützung des Fördervereins für zeitgenössische Literatur „Nordbuch“ und des Kulturamts der Stadt Kiel. „Nordbuch hat uns erneut dabei geholfen, namhafte Autoren nach Mettenhof zu holen. Sehr wertvoll ist diesmal auch die Kooperation mit dem Büchereiverein Dietrichsdorf, der zeitgleich in der Innenstadt das Krimi-Festival veranstaltet“, berichtet Bärbel Lorenz-Dubiela.

Feuerzauber auf der Parkwiese am Heidenberger Teich

Ebenso wie die Literaturtage ist auch der Feuerzauber seit einigen Jahren fester Bestandteil des Mettenhofer Veranstaltungskalenders. Nach drei Jahren Pandemie-Pause ist das Open-Air-Event auf der Parkwiese am Heidenberger Teich wieder zurück. Am Freitag, 24. März, wollen die Percussiontrommler „Jèkólo sowie die Feuer-Artisten der Gruppe „Flamba“ von 18 bis gegen 20 Uhr den Besuchern des Feuerzaubers ordentlich einheizen. Claudia Fröhlich vom Stadtteilbüro und die Mitglieder der Planungsgruppe hoffen auf ruhiges Wetter, denn bei Wind, Regen oder Schnee fällt die Veranstaltung aus.

Mehr Infos zum Mettenhofer Literaturfrühling und zum Feuerzauber gibt es unter www.mettenhof.de