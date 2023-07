﻿Blockade am Holstein-Stadion: Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgen für Stau auf B76

Kiel. Die „Letzte Generation“ hat am Montagmorgen in Kiel eine Protestaktion gestartet: Sechs Klimaaktivistinnen und -aktivisten sitzen aktuell an der Anschlussstelle Kronshagener Weg, so dass niemand mehr von der B76 auf die Straße auffahren fahren kann. Vier haben sich auf die Straße geklebt, eine weitere Person klebt an einer anderen Person fest. Durch die Protestaktion kommt es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Wir berichten im Liveblog.

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben Transparente dabei. Auf einem steht „Mehr Demokratie – Gesellschaftsrat jetzt“. Laut eigener Aussage reagierte die „Letzte Generation“ mit der Straßenblockade in Kiel auf die Ankündigung der Landesregierung, härter gegen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten vorzugehen.

Die Blockade stünde unter dem Motto „Jetzt erst Recht“, hieß es von der Protestgruppe. Das Einsperren von Aktivisten sei keine demokratische Option.

Liveblog: Verkehrsbehinderungen in Kiel – Klimaaktivisten kleben sich an Straßen

„Letzte Generation“ in Kiel: Regierung kündigt „härtere Gangart“ an

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuletzt nach mehreren Aktionen der „Letzten Generation“ auf Sylt und in Neustadt/Holstein eine „härtere Gangart“ gegen die Aktivisten in Aussicht gestellt. „Bei der Letzten Generation handelt es sich um Kriminelle“, sagte er. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kündigte an, dass man unter anderem auch mit „Präventivgewahrsam“ weitere Straftaten der „Letzten Generation“ verhindern wolle.

Bei einer Klebeaktion am Ziegelteich während der Kieler Woche war eine geplante Präventivhaft von drei Aktivistinnen und Aktivisten allerdings gescheitert. Die Polizei wollte die Personen bis zum Ende der Kieler Woche vorsorglich in Gewahrsam nehmen, was ein Richter als unverhältnismäßig ablehnte.

