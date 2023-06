﻿Abschlussfeuerwerk zur Kieler Woche 2023 live ansehen

Kostenfrei bis 16:49 Uhr lesen

Richtung Hamburg

Bei einem Unfall auf der Autobahn A 7 in Höhe Anschlussstelle Warder ist am Sonntagnachmittag ein Mädchen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Achtjährige in ein Krankenhaus. An der Unfallstelle bildete sich ein kilometerlanger Stau.