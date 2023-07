﻿Liveblog: Wieder Probleme bei der Kraftwerk-Sprengung – zweiter Versuch soll folgen

Live Abriss Gemeinschaftskraftwerk Kiel

Die Sprengung am ehemaligen Kraftwerk in Kiel-Dietrichsdorf hat heute erneut Probleme bereitet: Eigentlich sollte das Kesselhaus dem Erdboden gleichgemacht werden. Bei einer ersten Detonation blieben aber Teile des Gebäudes stehen. Wann eine zweite Sprengung in Kiel stattfinden soll, lesen Sie im Liveblog.

