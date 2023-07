﻿Liveblog: Wieder Probleme bei der Kraftwerk-Sprengung – Zweiter Versuch gescheitert

Live Abriss Gemeinschaftskraftwerk Kiel

Das Kesselhaus vom Kieler Gemeinschaftskraftwerk sollte am Dienstag gesprengt werden. Doch trotz zwei Detonationen blieb ein Teil des Komplexes stehen. Am Mittwoch soll es einen erneuten Versuch geben.

Die Sprengung am ehemaligen Kraftwerk in Kiel-Dietrichsdorf hat am Dienstag Probleme bereitet: Das Kesselhaus sollte gesprengt werden, was trotz zwei Anläufen nur in Teilen gelang. Am Mittwoch soll es eine weitere Sprengung am Kraftwerk Kiel geben. Wir informieren Sie im Liveblog.

