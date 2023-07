﻿Liveblog: So läuft die Kraftwerk-Sprengung in Kiel am Dienstag

Kiel. Weniger als zwei Stunden bleiben den Verantwortlichen am Dienstag, um das Kesselhaus des Kieler Gemeinschaftskraftwerks (GKK) kontrolliert zu sprengen. Der Zeitraum für die Detonation am ehemaligen Kraftwerk in Kiel liegt zwischen der Abfahrt der Color-Line-Fähre und der Ankunft der DFDS-Litauen-Fähre in der Kieler Förde. Ob der Abbruch vom Kraftwerk nach Plan funktioniert und wie die größte Sprengung in Kiel seit Jahrzehnten abläuft, lesen Sie hier in unserem Liveblog zur Kesselhaus-Sprengung.

Die Kesselhaus-Sprengung vom Kraftwerk in Kiel-Dietrichsdorf beginnt am Dienstag, 11. Juli, ab 14.15 Uhr. Das Ende der Sprengung vom GKK in Kiel wird voraussichtlich gegen 16.30 Uhr sein. Aus Sicherheitsgründen gibt es einen Sperrbereich, doch von bestimmten Punkten am Westufer der Kieler Förde lässt sich die Detonation gut verfolgen. Ob alles nach Plan verläuft, erfahren Sie hier im Liveblog.

Live: Sprengung des GKK-Kesselhauses aktuell mitverfolgen

Aktueller Plan zur Sprengung in Kiel: Schornstein steht noch

Mit der aktuellen Sprengung in Kiel, dem Abriss des GKK-Kesselhauses, hat die Endphase im Plan des Kraftwerk-Rückbaus begonnen. Der fast 130 Meter hohe Schornstein vom Kraftwerk Kiel bleibt zunächst stehen. Er soll erst gesprengt werden, wenn die Abrissfirma die Trümmer des Kesselhauses zerkleinert und abtransportiert hat. Das wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Der Termin für die Schornsteinsprengung am Kraftwerk Kiel könnte Ende August sein.

