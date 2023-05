﻿Live-Blog zur Kommunalwahl in Kiel zum Nachlesen: Grüne vor CDU und SPD

Der Stand zur Kommunalwahl 2023 in Kiel auf einen Blick: Die Grünen feiern bei der Kieler Kommunalwahl einen Wahlsieg für die lokalen Geschichtsbücher. Wer hat es sonst noch in die Kieler Ratsversammlung geschafft? Die Ereignisse des Sonntagabends und die Reaktionen auf die Wahl hier im Live-Blog zum Nachlesen.

Kiel. In der Landeshauptstadt Kiel war am 14. Mai 2023 Kommunalwahl: Dabei entschieden die Wahlberechtigten, welche Politikerinnen und Politiker unterschiedlichster Parteien in die Kieler Ratsversammlung einziehen. Über den Ausgang der Kommunalwahl 2023 können Sie sich hier im Live-Blog zum Nachlesen informieren.