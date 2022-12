Bombenentschärfung im Werftpark Kiel: Blindgänger unschädlich gemacht

Ein weiterer Bombenfund in Kiel: Weil der Kampfmittelräumdienst im Werftpark eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt hat, mussten am Sonntag zahlreiche Menschen in den Kieler Stadteilen Ellerbek und Gaarden ihre Häuser verlassen. Der Blindgänger konnte am Nachmittag entschärft werden.