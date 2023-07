﻿Livestream: Kesselhaus-Sprengung am Kraftwerk Kiel am Mittwoch

Live Abriss Gemeinschaftskraftwerk Kiel

Die Sprengung am ehemaligen Kraftwerk in Kiel-Dietrichsdorf hat am Dienstag Probleme bereitet: Das Kesselhaus sollte gesprengt werden, was trotz zwei Anläufen nur in Teilen gelang. Am Mittwoch soll es eine weitere Sprengung am Kraftwerk Kiel geben. Wir informieren Sie im Liveblog.