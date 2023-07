Abriss Gemeinschaftskraftwerk Kiel

Liveblog: So läuft die Kraftwerk-Sprengung in Kiel heute

Die Sprengung des ehemaligen Kraftwerks in Kiel-Dietrichsdorf soll heute stattfinden. Eine kontrollierte Sprengung soll das Kesselhaus am GKK Kiel am Nachmittag dem Erdboden gleichmachen. Wie der Abbruch vom Kohlekraftwerk an der Kieler Förde verläuft, erfahren Sie hier im Liveblog.