﻿Lkw rutscht in Kiel von der Kaistraße und blockiert die Hafenbahn

Schwerer Verkehrsunfall an der Kaistraße: Ein Sattelschlepper mit einem Seecontainer kam am Mittwochabend von der Straße ab und fuhr ins Gleisbett des Seehafens. Die Bahnanbindung zum Schwedenkai wurde unterbrochen. Wie der schwere Sattelzug geborgen werden soll, wird jetzt geprüft.

Kiel. Der Knall war weit zu hören. Am Mittwoch kurz vor 17 Uhr durchbrach ein Lastwagen mit einem Seecontainer der Reederei Evergreen das Geländer zwischen Kaistraße und den Gleisen der Hafenbahn.

Das tonnenschwere Fahrzeug riss bei dem Unfall Kantsteine aus der Verankerung und walzte über alle drei Gleise der Hafenbahn des Seehafens. Erst am Gehweg zum Bahnhofskai blieb der Laster bei einem Geländer an Fahrradbügeln stecken. Die Zugmaschine wurde dabei schwer beschädigt.

Die Bahnstrecke musste gesperrt werden

Verletzt wurde bei dem Unfall laut Polizei niemand. „Die Schienen sind derzeit aber nicht befahrbar. Die Bahnstrecke wurde gesperrt“, so die Leitstelle der Polizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei übernahmen die Sicherung des Gleisbetts.

Um 18 Uhr wurde ein Spezialunternehmen für die Bergung des Lastwagens mitsamt Container alarmiert. Dabei sollten die Gleise der Bahn nicht weiter beschädigt werden, da sonst der Schwedenkai für die Güterzüge der Stena Line nicht mehr erreichbar wäre. Eine Weiche wurde bei dem Unfall bereits beschädigt.

Ein Sattelschlepper rutschte am Mittwoch von der Kaistraße in die Gleise der Seehafen-Bahn. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Betriebsstoffe. © Quelle: Frank Behling

Warum der Lastwagen mit dem Seecontainer von Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr rückte an und übernahm die Sicherung der Betriebsstoffe. Der Evergreen-Container soll aber laut Polizei keine Gefahrstoffe geladen haben.

Die Reederei Evergreen war zuletzt durch Schiffshavarien in den Schlagzeilen geraten. Im März 2021 blockierte das Containerschiff "Ever Given" für eine Woche den Suez-Kanal. Im März diesen Jahres lief die "Ever Forward" in der Chesapeak Bay (USA) auf Grund.

Ob die Havarie mit dem Evergreen-Container in Kiel zu einer längeren Blockade der Bahnanbindung des Schwedenkais führt, wird erst nach der Bergung zu klären sein. An Gleisen und Weichen waren aber bereits deutliche Schäden sichtbar.