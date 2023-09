Handball-Bundesliga

Die Erwartungen an Simon Pytlick sind groß. Der neue Star der Handball-Bundesliga schultert sie lässig. Mit der SG Flensburg-Handewitt spielt der 22-jährige Däne am Donnerstag in seinem ersten Nordderby gegen den THW Kiel. Doch was will der wertvollste Spieler der abgelaufenen Champions-League-Saison eigentlich erreichen?