﻿Im Kieler Flygge gelingen Mathias-Apelt auch ohne Michelin-Sterne Höhenflüge

Kiel. Sollte sich jemals ein Gastro-Historiker der Stadt Kiel zuwenden, würde er bei seinen Recherchen rasch auf den Namen Mathias Apelt stoßen. 2011 mit dem Auftrag an den Kieler Kaufmann geholt, den ersten Michelin-Stern über der Landeshauptstadt aufgehen zu lassen, musste der Schüler des Dreisternekochs Juan Amador hier zunächst eine andere Tugend beweisen: Geduld. Wegen steter Verzögerungen beim Hotelanbau konnte Apelt erst 2016 im neu eröffneten Ahlmanns richtig Gas geben und wurde dort tatsächlich noch im selben Jahr Kiels erster Sternekoch.

Als er das Hotel Ende 2019 verließ, um in Steinwurfweite mit dem Flygge sein erstes eigenes Restaurant zu eröffnen, war die hiesige Genussgemeinde zunächst verblüfft. Doch anders als sein Nachfolger Arne Linke hatte Apelt seinen Weggang vom Kaufmann in Harmonie mit seinem Arbeitgeber beschlossen – und seinen Neuanfang an der Kiellinie gut geplant.

Restaurant Flygge in Kiel: Die Sterneküche steht nicht mehr im Fokus

Mit dem Gastraum des Kieler Kanu-Klubs erwartet den Besucher seit Mitte 2021 ein Ort, der seinem Namen alle Ehre macht. Zum einen präsentiert sich Mathias Apelt in der offenen Küche des Lokals als der gereifte Chef, den das Adjektiv flügge impliziert. Zum anderen lässt sich der Bogen vom Namen des Restaurants zum dänischen Trendwort "Hygge" zumindest insofern spannen, als dessen Inneres angenehm nordisch anmutet.

Erklärtermaßen bedeutete der Schritt in die Selbstständigkeit für Mathias Apelt auch den Abschied von der Sterneküche. Wer das Speisenangebot des Flygge studiert, kann zwar noch deutlich die Handschrift des Ahlmann-Küchenchefs erkennen. Ebenso wird aber klar, dass ihm ein ganz anderer Kartenmaßstab zugrunde liegt. Hier geht es vor allem darum, ein Publikum zu beeindrucken, das einfach sehr gut essen möchte.

Mit der Rote-Bete-Variation mit Büffelmilch, Petersilie, Miso und Hanfsaat erinnert Mathias Apelt im Flygge an die Ahlmanns-Zeiten im Kieler Kaufmann. © Quelle: Ulf Dahl

Weil ein solches Lokal gerade jetzt besonders nachgefragt ist, habe ich das Flygge für die Lokalzeit vor den Festtagen ausgesucht. Und bestelle bei meinem ersten Besuch das Gericht, das mich am meisten an die Ahlmanns-Zeiten erinnert: Bei der Rote-Bete-Variation mit Büffelmilch, Petersilie, Miso und Hanfsaat (17 Euro) taucht das Hauptprodukt in Form von Rote-Bete-Scheiben wie auch geliert, die Petersilie pur wie auch als Sauce auf. So bilden hier frische grüne und erdig-süße Aromen einen reizvollen Kontrast.

Die ebenfalls in verschiedenen Zubereitungen erscheinende Büffelmilch passt zu beiden Geschmackspolen gut. Gepoppter Hanfsaat und etwas Dill am Rande runden die Vorspeise ab, die vielleicht etwas einfacher als ein Ahlmanns-Gericht angelegt ist, diesem aber letztendlich in nichts nachsteht.

Auch die vegetarische Küche gelingt im Flygge auf hohem Niveau

Anders der Hauptgang: Beim Zweierlei vom Reh (Rücken und Schulter) mit Schwarzwurzel, Grünkohl und Kürbis (35 Euro) feiert Mathias Apelt, bekennender Fan regionaler Produkte, ein schönes Fest der Wintergemüse. Dabei setzt er stärker auf wohligen Mischgeschmack als auf aromatische Überraschungen. Im Ergebnis bekommt man es hier mit einer avancierten Landhausküche zu tun.

Das Dessert, ein Kaffee-Eis unter Haferschaum mit Brombeer- und Mandeltexturen (13 Euro), ist ebenfalls etwas bodenständiger angelegt, verfügt aber zugleich über die geschmackliche Raffinesse der Vorspeise. Etwas Hafergranola sorgt dabei für intensiven Crunch – sensiblen Essern womöglich zu intensiv.

Vegetarischer Hochgenuss: Wirsing-Roulade mit Kürbis, geschmortem Sellerie und Herbsttrompeten. © Quelle: Ulf Dahl

Erinnerungen an die Sterneküche weckt auch der Auftakt meines zweiten Besuchs: Die getrüffelte Petersilienwurzelsuppe mit Blätterteig und Mont d’Or-Weichkäse (16 Euro) ist eines der Gerichte, denen man auch in altgedienten Spitzenrestaurants wie der Orangerie in Timmendorfer Strand begegnen könnte. Zwei tolle Luxusprodukte und die cremige Suppe als kulinarische Leinwand: Mehr braucht Mathias Apelt nicht, um hier großen Eindruck zu machen.

Einen solchen hinterlässt auch die Wirsing-Roulade mit Kürbis, geschmortem Sellerie und Herbsttrompeten (27 Euro), mit der ihm ein ähnlich süffiges Geschmacksbild wie zuvor beim Reh gelingt – nur dass es sich hier um einen rein vegetarischen Hauptgang handelt, bei dem es besonderes Geschick braucht, um einen solchen Effekt zu erzielen.

Tricky die Idee, im Dessert eine heimelige Honigwaffel mit Williamsbirne und Haselnüssen mit einem Zitronenthymianeis (13 Euro) zu kombinieren – und auf diese Weise erneut den Sternekoch in Erinnerung zu rufen.

Dazu passt, dass man im Flygge auch sonst einigen kulinarischen Bekannten aus der gehobenen Gastronomie wiederbegegnet, etwa dem Brot von Bäcker Jochen Gaues oder dem Käse von Affineur Antony. Und Apelts Partnerin Britta Künzl macht hier als Gastgeberin eine ebenso souveräne Figur wie als dem Naturwein verbundene Sommelière, die mit einer der interessantesten Weinkarten Kiels aufwartet.

Fazit: So schmeckt es im Flygge

Im Flygge zeigt Mathias Apelt eindrucksvoll, wie ein Sternekoch seine Handschrift in einen anderen gastronomischen Kontext übertragen kann. Zusammen mit Britta Künzl bietet er den Kielern in verändertem Rahmen nach wie vor eine der besten Adressen der Stadt.

Öffnungszeiten Restaurant Flygge in Kiel

Restaurant Flygge, Düsternbrooker Weg 46, 24105 Kiel, www.flygge-kiel.de, Tel. 0431/566002. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend ab 17.30 Uhr.