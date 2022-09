﻿Long Covid: Ein Kieler (27) kommt einfach nicht wieder auf die Beine

Ron Schreiter (27) aus Kiel ist verzweifelt: Nach einer Corona-Infektion im vergangenen Dezember leidet er nach eigener Aussage am Post-Covid-Syndrom – und kommt nicht wieder auf die Beine. Nun beklagt er fehlende Anlaufstellen und Behandlungsmöglichkeiten in Schleswig-Holstein. Das sagt ein UKSH-Experte.

Kiel. Er blickt ernst und wirkt bedrückt. Ganz anders als der junge, fröhliche Mann auf den Fotos im Flur: Ron Schreiter (27) mit Freunden. Beim Feiern. Beim Fasching. Jetzt sitzt er in der Küche seiner Wohnung und lacht. Kurz und kehlig, es klingt bitter. Der Kieler hat sich gerade an den Rat eines Neurologen erinnert: „Er sagte, ich solle Sport machen. Den Kontakt zu Freunden halten. Mein Leben wieder in die Hand nehmen.“ Solche Sätze können helfen, aber auch weh tun. Denn sein Leben, „das läuft gerade auf Sparflamme“, erzählt Schreiter. Für ihn steht die Ursache dafür fest: eine Corona-Infektion im vergangenen Winter. Die habe alles verändert.

Für viele ist Corona derzeit kein Thema mehr. Mit Omikron nimmt die Angst vor dem Virus ab. Doch Ron Schreiter ist einer derjenigen, für die die Pandemie nicht aufgehört hat. Mit seinen 27 Jahren zählt er sich selbst zu den jungen Menschen, die durch das Raster „genesen oder gestorben“ fallen. Er hatte Corona. Er hat es überstanden. Aber gesund, sagt Schreiter, ist er nicht.

Kieler (27): Mein Körper erholt sich nach Corona nicht – wie „unter Dauerfeuer“

Er leidet nach eigener Aussage am Post-Covid-Syndrom (PCS). Dazu zählen Beschwerden, die noch drei Monate nach der Corona-Infektion vorkommen. Und für die es keine andere Erklärung gibt. Sein Körper erhole sich einfach nicht, sei „unter Dauerfeuer“, so beschreibt es Ron Schreiter. Die Folgen: Erschöpfung, Herzrasen, Schlaf- und Konzentrations-Probleme. Seit Monaten ist der Berufsberater krankgeschrieben. Die Behandlungsmöglichkeiten: begrenzt. Die Perspektive: unklar.

Um die Corona-Langzeitfolgen besser einordnen zu können, hat ein Team um den Kieler Pneumologen und Internisten Prof. Thomas Bahmer vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) für eine bundesweite Studie („Covidom“) in Kiel rund 2000 Menschen nach einer überstandenen Infektion befragt. Bislang wurden 1400 Fälle ausgewertet. Ergebnisse, wie berichtet: Etwa die Hälfte der Probanden klagte über dauerhafte Beschwerden. Ein Post-Covid-Syndrom habe man bei zehn bis 20 Prozent der Personen festgestellt.

Bei Ron Schreiter fängt es so an: Anfang Dezember 2021 fühlt er sich abgeschlagen. Er ist zu dem Zeitpunkt zweifach gegen das Virus geimpft. Ein PCR-Test bestätigt die Infektion. „Kurz, aber heftig“ sei die Krankheit verlaufen, berichtet Schreiter, mit hohem Fieber. „Nach drei bis vier Tagen war es gut.“

Der Kieler sagt, er habe früher viel Sport getrieben, ein hohes Leistungsniveau gehabt. Bald arbeitet er wieder, macht Sport, in einer Ecke seines Wohnzimmers hat er einen Fitness-Bereich installiert. Eine Zeit lang geht es für ihn bergauf. Bis zum Zusammenbruch.

An einem Montag im März wacht Schreiter morgens auf – „und nichts war mehr so wie vorher“. Tinnitus, Sehstörungen, er fühlt sich wie benebelt, im Liegen zeigt die Fitnessuhr einen schnellen Puls von 90 bis 100 an. „Der ganze Körper im Alarmzustand“, so beschreibt es Ron Schreiter.

Nach Corona-Infektion: Ron Schreiter (27) leidet an einer Long-Covid-Symptomatik. Hier ein Ausschnitt eines Arztbriefs zu seiner Teilnahme an der Covidom-Studie. © Quelle: Ulf Dahl

Beinahe verzweifelt sucht der Kieler in Schleswig-Holstein nach Behandlungsmöglichkeiten. Seine Kritik: „Es gibt hier keine einzige Anlaufstelle. Die nächste in Hamburg hat einen Aufnahmestopp.“ Am UKSH nimmt Schreiter zwar an der Covidom-Studie teil – „dort wird man aber leider nicht behandelt“. Er geht zum Hausarzt, Neurologen, Kardiologen, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, Internisten. Und bekommt nach eigenen Angaben oft nur ein Schulterzucken. Denn organisch sei alles unauffällig. „Man hat Glück, wenn man nicht psychologisiert wird.“

Erkenntnis in Kiel: Psyche ein Faktor für Entwicklung des Post-Covid-Syndroms

Dass die Psyche ein Faktor für die Entwicklung eines Post-Covid-Syndroms sein kann, hatte schon Bahmer mit der Covidom-Studie als überraschende Erkenntnis gewertet. So seien insbesondere Menschen gefährdet, die ihre eigene Widerstandsfähigkeit gegen Krisen als gering einschätzen. Diese kämen dann mit dieser neuen Viruserkrankung möglicherweise schlechter zurecht, hieß es.


 Krankschreibungen nach Covid-19: Wenige Betroffene, aber lange Ausfallzeiten
 Insgesamt gab es bislang in Schleswig-Holstein vergleichsweise wenige Ausfälle am Arbeitsplatz wegen langfristiger Coronafolgen. Dafür fehlen betroffene Patienten aber im Durchschnitt gleich mehr als sieben Wochen an ihrem Arbeitsplatz: Das ist das Ergebnis einer aktuellen Auswertung der Krankenkasse AOK für den Norden. Seit Pandemiebeginn ist demnach in Schleswig-Holstein jeder sechste durchgängig erwerbstätige AOK-Versicherte im Zusammenhang mit einer akuten Covid-19-Erkrankung am Arbeitsplatz ausgefallen. In der Folge seien 2,6 Prozent der Betroffenen aufgrund von Long- oder Post-Covid-Symptomen arbeitsunfähig gewesen. Das entspreche etwa 0,5 Prozent aller erwerbstätigen AOK-Versicherten, hieß es. Das sei deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt (0,9 Prozent). Während die akute Corona-Infektion im Schnitt zu 8,5 beruflichen Ausfalltagen in Schleswig-Holstein führte, ging es bei gesundheitlichen Corona-Folgen um durchschnittliche Krankschreibungen von 50,5 Tagen. Frauen (Altersdurchschnitt: 48,4 Jahre) waren demnach häufiger betroffen als Männer (51,2 Jahre). Beeinträchtigungen, die über vier bis maximal zwölf Wochen nach einer Infektion andauern, werden nach aktueller Definition der Weltgesundheitsorganisation als Long-Covid bezeichnet. Länger anhaltende Beeinträchtigungen werden als Post-Covid definiert.

Bei ursprünglich gesunden Patienten, die nur eine leichte Covid-Erkrankung hatten und dann am PCS leiden, spricht Prof. Bahmer vom UKSH denn auch von „besonders tragischen Fällen“. Die Behandlungsmöglichkeiten seien generell begrenzt: „Reha, Physiotherapie, Atemtherapie. Medikamente gibt es bislang nicht.“

Und was sagt er Betroffenen wie Ron Schreiter, die Angst haben, in die „Psycho-Ecke“ gestellt zu werden? „Dass er absolut Recht hat. Es ist auf gar keinen Fall eingebildet. Patienten gehen zu Recht zu Fachärzten.“

Für die Auswertung der Covidom-Studie haben Prof. Thomas Bahmer und sein Team 1400 Personen nach einer überstandenen Infektion analysiert. © Quelle: UKSH, HFR

Für den UKSH-Mediziner ist zurzeit nicht die Therapie der Langzeitfolgen das Entscheidende. Wichtiger seien die diagnostischen Pfade: „Die Herausforderung ist, dass alle auf demselben Wissensstand sind.“ Da seien die Hausärzte gefragt. Einer Spezialambulanz für schwere Post-Covid-Fälle komme da eine besondere Steuerungsfunktion zu. Bahmer betont: „Auch am UKSH gibt es Ambulanz-Strukturen, die das abbilden.“ Er bestätigt aber auch: „Es gibt Patienten, die drohen durchs Raster zu fallen.“ Die gute Nachricht jedoch sei: „Die Kurve geht in den allermeisten Fällen nach oben. Mal nach drei, mal nach sechs Monaten. Es dauert einfach.“

Hanteln stemmen, Fitness-Training? Für den Kieler Ron Schreiter ist das seit seinem Zusammenbruch nach Corona zurzeit nach eigener Aussage nicht möglich. © Quelle: Ulf Dahl

Bis dahin hofft Ron Schreiter auf neue Studien und klammert sich an neue Medikamente. Für ihn steht fest: „Corona kann einem das Leben versauen. Junge Menschen sollten begreifen, sie sind vor Covid nicht sicher.“

Bis zum nächsten bitteren Moment sind es in Schreiters Wohnung immer nur ein paar Schritte. Täglich kommt der 27-Jährige an seinem kleinen Fitness-Studio vorbei. Hanteln stemmen, das hat er gerade erst wieder versucht. Am Tag danach gehe es ihm viel schlechter, sagt er. Er hat nicht mehr viel vor an diesem Tag: „Ich werde liegen, die Augen geschlossen, mich ausruhen. Heute Abend was kochen. Das war’s.“