﻿Lost Place in Kiel: Das Geheimnis der alten Müllverbrennungsanlage

Viel Graffiti, Tausende Spraydosen und ein leeres Förderband: Eine frühere Müllverbrennungsanlage in Kiel ist seit Jahren Hotspot für Sprayer und andere. Niemand meldet Besitzansprüche für die Industriebrache an. Das hat wohl einen Grund.

Tausende leere Farbdosen liegen in der ehemaligen Müllverbrennungsanlage in Hassee.

Kiel. Rund um die Anlage direkt neben dem Kieler Wohngebiet hat die Stadt einen Zaun aufgestellt. Auf Zacken am oberen Ende sind wie Trophäen leere Farbdosen aufgespießt – wahrscheinlich von Graffiti-Sprayern. Das Areal der ehemaligen Müllverbrennungsanlage im Stadtteil Hassee ist übersät mit Bildern, Schriftzügen und Zeichen. Sogar Bäume auf der Industrie-Ruine haben Farbe abbekommen. Stück für Stück holt sich die Natur das Gelände zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Anlage ist ein Magnet für diverse Menschen“, sagt der Vorsitzende des Ortsbeirats Hassee-Vieburg Christian Jopen. Der Lokalpolitiker würde die Fläche gerne nutzbar machen, beispielsweise als Kulturzentrum. Doch im Boden der ehemaligen Müllverbrennung seien Altlasten zu erwarten. „Das ist eine Wundertüte mit Potenzial für hohe Kosten.“ In den vergangenen Jahren hat niemand Besitzansprüche für das Gelände angemeldet.

Ehemalige Müllverbrennungsanlage in Hassee: Niemand will ihr Besitzer sein

Nach Angaben der Stadt Kiel handelt es sich um ein sogenanntes herrenloses Grundstück und nicht um öffentliches Gelände. „Daher ist die Stadt nicht zuständig“, sagt Stadtsprecher Arne Gloy. „Wir haben insofern ein Auge darauf, dass daraus keine Gefahren für die Öffentlichkeit entstehen.“ Das ist der Grund, warum die Stadt den massiven Zaun aufgestellt hat. Einfachere Zäune waren in der Vergangenheit umgetreten worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Abfallwirtschaftsbetrieb Remondis stellt sich der Fall anders dar. „Das Gelände gehört der Stadt Kiel“, sagt Sprecher Michael Schneider. Das Grundstück der ehemaligen Müllverbrennungsanlage habe das Unternehmen seinerzeit nicht übernommen. Die frühere norddeutsche Entsorgungsfirma Ties Neelsen, die die Müllverbrennung einst betrieb, war vor Jahren in Remondis aufgegangen.

Die Ruine ist direkt von einem Wohngebiet im benachbarten Stadtteil Russee aus über eine Wiese zu erreichen. Bereits von Weitem sind mit Graffiti versehene Teile der Anlage zu erkennen. Sprayer haben den Ort bereits vor langer Zeit für sich entdeckt. Tausende Farbdosen liegen neben einem dicken Metallrohr auf dem Boden.

Geschlossen ist die Anlage bereits seit den 80er Jahren. Noch erhalten ist unter anderem ein Förderband. Auf dem ehemaligen Leitstand ist das Pult der Techniker vorhanden, es fehlen aber die Knöpfe, Regler und Hebel, mit denen Techniker die Müllverbrennung bedienten. Daneben ist eine große, leere Halle. Im Fotoarchiv der Stadt Kiel findet sich ein Bild von November 1974. Damals hatte eine Verpuffung von Lackresten ein Feuer ausgelöst.

Lesen Sie auch

Vor rund 40 Jahren machte die Müllverbrennungsanlage regionale Schlagzeilen, sogar der Landtag beschäftigte sich mit der Frage möglicher Umweltbelastungen. Ausgangspunkt waren PCB-Rückstände (Polychlorierten Biphenyle) in Fischen aus dem nahe gelegenen Russee, sagt Olaf Busack vom Geschichtskreis „Rund um den Russee“. Das sind giftige organische Chlorverbindungen, die früher unter anderem als Weichmacher in Lacken und Dichtungsmassen verwendet wurden. Mittlerweile ist der See wieder ein Angelrevier.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zukunft der Müllverbrennungsanlage in Hassee: „Schön wäre es, wenn das alles platt gemacht wird“

„Der Umweltskandal hat damals hohe Wellen geschlagen“, sagt Busack. Teile des Geländes seien bereits in den 30er Jahren als Müllplatz genutzt worden. Er wohnt im angrenzenden Viertel. „Nachbarn haben sich gefragt, woher der Gestank kommt“, berichtet der 75-Jährige über die Zeit, als die Anlage noch betrieben wurde. „Das roch merkwürdig.“ Doch das ist lange her. Und wie sollte es mit der Industrieruine weitergehen? Der Kieler ist dafür, das Gelände der Natur zu überlassen. „Schön wäre es, wenn das alles platt gemacht wird.“ Denn niemand wisse, wie belastet der Boden dort ist.

Von André Klohn