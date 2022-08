Nur wenige Meter von der Zufahrt zum Kieler Marinestützpunkt warteten einst Soldaten auf ihr Urteil – manchmal auch auf ihren Tod. Seit Jahrzehnten steht die ehemalige Marine-Arrestanstalt leer. Ein Besuch eines verlassenen Ortes.

Kiel. Vor dem dekorativen Backsteingebäude sprießt das Grün, weiße Farbe blättert von der Fassade. Nur wenige Meter entfernt nahm vor gut 100 Jahren eine deutsche Revolution ihren Anfang. "Hier fing im November 1918 der Kieler Matrosenaufstand an", sagt der Vorsitzende der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte Rolf Fischer. Seit mehr als 20 Jahren wird das Gebäude der ehemaligen kaiserlichen Marine-Arrestanstalt nicht mehr genutzt. Direkt nebenan liegt eine bewachte Einfahrt des Kieler Marinestützpunkts.

Seit den 1950er Jahren war in dem Backsteinbau laut dem Kieler Stadtarchiv das Kreiswehrersatzamt untergebracht. Seit 2000 steht es leer. „Die Geschichte des Hauses ist nicht wirklich aufgearbeitet und viele Kielerinnen und Kieler wissen nicht, was dieses Gebäude war und an geschichtsträchtiger Substanz enthält“, sagt Fischer. Es sei nach 1933 umgewandelt worden in ein Marinegefängnis.