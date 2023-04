﻿Das bietet die neue Kiezgröße in der Kieler Innenstadt

Kiel hat eine neue „Kiezgröße“. Das Geschäft „Love.My.Earth“ ist in die ehemalige PSD-Bank-Filiale in der Kehdenstraße eingezogen. Und es soll nicht das einzige Konzept sein, das sich im Zuge des Förderprogramms neu in der Kieler Innenstadt ansiedelt.

Kiel. Wassersport, Nachhaltigkeit und Bildung – diese Kombination bietet die neue „Kiezgröße“ in der Kieler Innenstadt. Das Konzept „Love.My.Earth.“ eröffnet am 6. Mai in der ehemaligen PSD-Bank-Filiale in der Kehdenstraße. Möglich machen das Fördergelder und ein Entgegenkommen des Vermieters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wenn Greta Thunberg Wassersport betreiben würde, würde sie hier einkaufen.“ So beschreibt Geschäftsführer Timo Perschke das Sortiment von „Love.My.Earth.“ Das Start-up aus Schönberg will seinen Kundinnen und Kunden den Zugang zu nachhaltigen Artikeln erleichtern. Bei den Marken-Produkten handelt es sich in der Regel um Wassersport-Equipment – Surfen, Tauchen, Schwimmen, Segeln –, dessen Hersteller sich dem Umweltschutz verschrieben haben. Das Sortiment soll jeden Monat wechseln.

„Love.My.Earth.“: Einkaufen und Umweltschutz an einem Ort

Doch die neue „Kiezgröße“ in der Kehdenstraße 12-16 ist mehr als ein reiner Shop. Die Räumlichkeiten sollen ein Ort für Bildung und Umweltschutz sein. Auf der 356 Quadratmeter großen Fläche sollen Vorträge und Veranstaltungen stattfinden, Schulklassen sind eingeladen, um sich über den Klimawandel und Auswirkungen von Plastikmüll und Kunststoff auf die Natur zu informieren. Dafür gibt es eigens produzierte Augmented- und Virtual-Reality-Vorführungen, die zeigen, wie sich eine Shampoo-Flasche im Meer zersetzt und der Umwelt und den Tieren schadet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang gab es „Love.My.Earth.“ nur als Online-Shop. „Wir haben schon lange nach einer Ladenfläche gesucht und waren deswegen bereits mit der Stadt und Kiel-Marketing in Kontakt“, sagt Timo Perschke. Durch die Gespräche wurde das Start-up auf den Ideenwettbewerb „Kiezgröße gesucht“ aufmerksam.

„Kiezgröße“: Profilierung für einzelne Innenstadt-Quartiere

Mit dem Projekt „Kiezgröße gesucht“ will Kiel-Marketing den Leerstand in der Innenstadt bekämpfen. Das Prinzip dahinter: Die Stadt mietet eine freie Ladenfläche an und vermietet sie günstiger an neue Nutzer weiter. Möglich machen das Fördergelder von Stadt und Land. 156 000 Euro stehen für die zweite Runde des Ideenwettbewerbs zur Verfügung.

„,Love.My.Earth.’ ist das richtige Konzept im richtigen Kiez“, sagt Innenstadt-Managerin Janine Streu zu dem neuen Mieter. Unter dem Motto „Kiel kann Kiez“ will die Stadt einzelnen Vierteln in der Innenstadt ein Profil geben, um dort ganz gezielt Kunden hinzulocken. Im Kehden-Küter-Kiez setzt Kiel-Marketing auf „kleinteiligen, hippen und nachhaltigen“ Einzelhandel. Angesprochen werden soll vor allem eine jüngere Zielgruppe. Mit dem Skatershop „Support“ und dem Surfladen „Secret Spot“ sind in unmittelbarer Nähe bereits zwei Geschäfte mit entsprechendem Profil.

„Love.My.Earth.“ zahlt 20 Prozent der Ursprungsmiete

Möglich wird die Ansiedlung von „Love.My.Earth.“ nur durch ein Entgegenkommen des Vermieters. Gerrit Schulz-Bennewitz, Inhaber der Immobilie, verzichtet auf 30 Prozent der vorherigen Miete, die bei geschätzten 15 bis 16 Euro pro Quadratmeter lag. Da die Stadt einen Teil der Miete übernimmt, zahlt „Love.My.Earth.“ nur noch 20 Prozent der Ursprungsmiete selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Charity-Lauf „Wings for Life“ in Kiel Die neue „Kiezgröße“ eröffnet am 6. Mai, bereits einen Tag später steht die erste große sportliche Veranstaltung an. Gemeinsam mit Kiel-Marketing, Zippel’s Läuferwelt, den Kieler Nachrichten und Point of Sailing veranstaltet „Love.My.Earth.“ am 7. Mai einen eigenen Charity-Lauf zum „Wings for Life World Run“. 100 Prozent der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung und in die Heilungsforschung von Querschnittslähmung. Start ist um 13 Uhr am Kleinen Kiel. Es gibt keine feste Ziellinie, jeder läuft, so weit er kann. Für jeden Teilnehmer lässt „Love.My.Earth.“ zusätzlich 1,4 Kilogramm Meeresmüll durch seinen Partner Starboard Blue sammeln. Anmeldungen sind bis 30. April möglich unter www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations/kiel

„Ich habe mich schon dafür eingesetzt, dass der Anna-Pogwisch-Platz umgestaltet wird, jetzt ist es mir auch wichtig, die Immobilie wieder zu bespielen“, sagt Schulz-Bennewitz. Der Eigentümer setzt durch sein Engagement auf ein langfristiges Investment und Nachahmer. „Wenn sich hier im Kiez etwas entwickelt, profitieren alle Anlieger. Ich will als gutes Beispiel vorangehen.“ Und Mietsicherheit hat er ebenfalls: Der Förderzeitraum läuft bis Ende 2024. Bereits vor dem offiziellen Start kündigt Timo Perschke an, mit seinem Start-up darüber hinaus bleiben zu wollen.

Lesen Sie auch

„Love.My.Earth.“ ist nun der zweite Mieter dieser Art in der Kieler Innenstadt. Mit dem „Heimathafen“ ist 2022 bereits eine erste „Kiezgröße“ in die obere Holstenstraße gezogen. Und mindestens eine weitere soll folgen. Für das Sozialkaufhaus „Echt.Gut Kaufhaus“ stehen ebenfalls Fördergelder zur Verfügung, eine favorisierte Fläche wurde bereits gefunden, die finalen Bedingungen verhandelt Kiel-Marketing aktuell mit den Vermietern.