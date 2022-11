﻿Kritik an geplanter Erhöhung des Notkredits für die Ukraine

Der Landesrechnungshof (LRH) bezweifelt, dass die geplante Erhöhung des Ukraine-Notkredits auf 1,4 Milliarden Euro mit der Landesverfassung von Schleswig-Holstein in Einklang steht. Die Gründe nennt LRH-Präsidentin Gaby Schäfer.

Kiel. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) möchte den Notkredit für die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine von 400 auf 1400 Millionen Euro erhöhen. Eine deutliche Mehrheit im Kieler Landtag (CDU, Grüne, SPD und SSW) will die Notlage an diesem Donnerstag förmlich feststellen und so trotz Schuldenbremse eine Kreditaufnahme ermöglichen. Die Präsidentin des Landesrechnungshofs, Gaby Schäfer, äußert im Gespräch mit SH-Redakteur Ulf Christen Zweifel, dass der geplante Griff in die Kreditkasse mit der Landesverfassung von Schleswig-Holstein vereinbar ist.