﻿Schülerlauf: 450 Kinder starten in die Ferien

Mit dieser Resonanz hätte beim Lauftreffverein (LTV) Kiel-Ost niemand gerechnet: 450 Grundschulkinder der Ellerbeker Schule und der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule starteten bei der Premiere des Laufs um den Schwanensee – und rannten volle Pulle in die Ferien.

Ellerbek. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Erfolg wird“, strahlte Jens Meier, Vorsitzender des Lauftreffvereins (LTV) Kiel-Ost, und schaute zufrieden auf den Sportplatz am Schwanensee. Etwa 450 Kinder säumten die Anlage so dicht, dass es fast wie eine kleine Völkerwanderung anmutete.

Jens Meier, Vorsitzender des LTV Kiel-Ost, freut sich: „Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Erfolg wird.“ © Quelle: Martin Geist

„Sehr gut so“, meinte auch der Kieler Sportamtsleiter Philip Schüller, nach dessen Worten gerade auch der Kindersport mit den Corona-Beschränkungen einen starken Einbruch erlitten hat. „Der niedrigstschwellige Einstieg ist das Laufen“, lobte er deshalb die Initiative des LTV Kiel-Ost.

Lauf um den Schwansensee in Kiel: Idee löste Freude an Schulen aus

Der wiederum rannte damit buchstäblich offene Türen ein. „Die haben sich tierisch gefreut“, berichtete Jens Meier über durchweg positive Reaktionen der Verantwortlichen in der Ellerbeker Schule und der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule auf den Vorschlag, einen Lauftag für alle Erst- bis Viertklässler auszurichten.

Ein Prosit mit Wasser auf den Sport: Thomas Rühr (rechts) und Heinz Westphal gehören zu den etwa 20 Freiwilligen, die den Lauf für die Schüler vom Ostufer überhaupt erst möglich machten. © Quelle: Martin Geist

So ganz vertraut schien diese Art der Fortbewegung dem einen oder der anderen Schüler offensichtlich aber nicht zu sein. „Die Hände darf man ruhig aus der Tasche nehmen“, lautete einer der Tipps, die Hans-Erich Jungnickel den Läuferinnen und Läufern gab. Ihn hatte der LTV als Moderator für das sportliche Spektakel verpflichtet.

Schülerlauf um den Schwanensee in Kiel: Laufabzeichen für alle Kinder

Auf der anderen Seite war der Elan der Schülerinnen und Schüler vielfach bemerkenswert. Etliche Ehrgeizige mussten sogar etwas gebremst werden, damit sie nicht allzu forsch auf die 700 Meter lange Rundstrecke im Schwanenseepark gingen. Schließlich ging es nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern möglichst eine Stunde durchzuhalten. Mehr oder weniger ausgeprägte Gehpausen waren dabei durchaus erlaubt.

Egal wie groß die Strecke war, die schließlich zurückgelegt wurde: Alle Kinder erhielten am Ende eine Urkunde und ein Laufabzeichen – entsprechend der jeweiligen Zeit, die sie durchgehalten hatten.

Läufer des LTV Kiel-Ost trainieren auch für Förde Marathon

Organisiert wurde der sportliche Start in die Ferien mithilfe von 20 Freiwilligen aus den Reihen des LTV Kiel-Ost und gefördert mit Geld aus dem Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“. Angesichts des großen Erfolgs dieser Premiere will der Verein nach Möglichkeit auch 2024 einen solchen Lauf veranstalten.

Bis dahin hat der LTV aber noch viele andere Veranstaltungen auf dem Zettel. Am 23. April nimmt eine konditionsstarke Delegation aus Ellerbek am Hamburg Marathon teil, und für den 21. Mai steht der 17. Ostufer Fischhallen-Lauf im Kalender. Ein weiterer Höhepunkt ist am 1. Oktober der dritte Kieler Förde Marathon von Laboe nach Schilksee.