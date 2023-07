Jörg Löwe ist neuer Chefarzt der Abteilung Endoprothetik in der Lubinus Klinik Kiel. Das teilte die Lubinus Stiftung mit. Löwe ist Nachfolger von Gerald Dubber, der mehr als neun Jahre diesen Medizinbereich leitete und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.

