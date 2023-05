Grünflächenamt Kiel

Bunte Sommerblumen in temporär aufgestellten Blumenkästen wird es in den Kieler Ortsteilen auch in diesem Jahr nicht geben. Die Stadt will das Konzept nachhaltiger gestalten und testet eine neue Aufstellpraxis. Im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm stößt das Vorgehen auf Kritik.