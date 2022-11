﻿Mahnwache in Kiel: Ruf nach mehr Sicherheit für Fahrradverkehr

Mahnwache zum Gedenken für den tödlich verunglückten Radfahrer am Hasseldieksdammer Weg. Ein so genanntes Ghostbike wurde an der Unglücksstelle aufgestellt.

Eine Woche nach dem tödlichen Unfall im Hasseldieksdamer Weg in Kiel haben sich am Montag etwa 100 Menschen zu einer Mahnwache getroffen. Am Montag vor einer Woche war ein 24 Jahre alter Radfahrer so unglücklich gegen einen Kleinwagen gefahren, dass er überfahren wurde und starb.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket