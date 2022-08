Maler Dieter Fritz zeigt Werke im Schaufenster der Kieler Nachrichten

Kiel. In den Schaufenstern der Kieler Nachrichten kann der Betrachter seit dieser Woche seinen Horizont erweitern: Denn die natürlichen Sichtgrenzen in der Natur zählen zu den zentralen Motiven des Kieler Malers Dieter Fritz, der seine Werke hier im Rahmen des Ausstellungsformats „Kunst an der Ecke“ präsentiert. Dabei geht der 82-jährige Autodidakt den Horizonten auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Mitteln nach. Der Tischlermeister, der in seinem Berufsleben ein Küchenstudio in Kaltenkirchen betrieb, wechselt ebenso selbstverständlich zwischen gegenständlicher und abstrakter Malerei wie er zwischen Pinsel und Spachtel, Schwamm und Stiften oder Leinwand und Papier wechselt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Obwohl er bereits als Schüler eine besondere Begabung für die Kunst gehabt habe, rückte sie erst in seinem nachberuflichen Leben in den Mittelpunkt, berichtet Fritz und ergänzt: „Heute male ich etwa 60 Stunden im Monat.“ Seine Motive finde er mitunter ganz unerwartet, bekennt er und erinnert sich an eine Rückfahrt von einem Urlaub in Dijon: „Da entdeckte ich plötzlich einen phänomenalen Sonnenuntergang im Rückspiegel, den ich dann natürlich festgehalten habe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Maler Dieter Fritz: Der Betrachter soll seine eigene Sichtweise entwickeln

Zu viele Hintergrundinformationen zu seinen Bildern möchte er allerdings auch nicht geben: „Denn ich glaube, jeder Betrachter meiner Bilder hat seine eigene persönliche Sichtweise.“ Sie zu entwickeln, haben die Passanten in den kommenden Wochen ausgiebig Gelegenheit.