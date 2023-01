﻿Mandel-OPs gestrichen: Das müssen Eltern jetzt wissen

Das sind die Tonsillen

Fachärzte unterscheiden bei den Mandeln (Tonsillen) zwischen den Rachenmandeln, im Volksmund irrtümlich oft Polypen genannt, und den Gaumenmandeln. Sie dienen der Immunabwehr des Körpers. Das lymphatische Gewebe kann sich vergrößern. Insbesondere die Rachenmandel schwillt im Kindesalter häufig an. Diese Vergrößerung wird durch häufig wiederkehrende Atemwegsinfekte begünstigt. Nach Angaben der Krankenkasse AOK ist bei vergrößerten Mandeln, die keine oder nur wenige Beschwerden verursachen, sowie bei vereinzelt auftretenden Mandelentzündungen - also weniger als drei Entzündungen in zwölf Monaten – die teilweise oder vollständige Entfernung der Mandeln in der Regel nicht erforderlich.