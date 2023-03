﻿Tiefseebergbau: Kieler Forscher warnt vor Risiken für Meeresboden

Kiel. In der Tiefsee, fernab nationalstaatlicher Nutzungshoheit, liegen gigantische Rohstoffressourcen. Bis Juli muss die Internationale Meeresbodenbehörde ISA Regeln für deren Abbau verabschieden, ansonsten könnte es zur unkontrollierten Ausbeutung kommen. Welche Probleme damit verbunden sind, berichtet Meereswissenschaftler Matthias Haeckel vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel.

Herr Haeckel, Sie waren in Jamaika, wo die internationale Meeresbodenbehörde ISA noch bis zum 31. März tagt. Welche Rolle hatten Sie?

Ich habe zusammen mit Kollegen eine Begleitveranstaltung angeboten, auf der wir den Delegierten im Rat der ISA die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse unserer Projekte zu den Auswirkungen des Tiefseebergbaus vorgestellt haben.

Bisher gibt es zwar noch keinen kommerziellen Abbau in der Tiefsee. Aber mehrere Firmen stehen in den Startlöchern. Worauf haben sie es abgesehen?

Das größte Interesse richtet sich auf Manganknollen, da ist man auch technologisch am weitesten. Bei diesen Manganknollen handelt es sich um kartoffel- bis blumenkohlgroße Gebilde, die sich in einer Wassertiefe zwischen 4000 und 6000 Meter an der Oberfläche des Meeresbodens befinden. Hauptvorkommen sind im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii. Daneben gibt es zwei weitere Rohstoffe: Eisenmangankrusten und Massivsulfide.

Was macht diese Stoffe so begehrenswert?

Für die Energiewende brauchen wir Metalle wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Lithium. Die Manganknollen bestehen zwar größtenteils aus Eisen- und Manganoxiden, aber zu drei Prozent auch aus Kobalt, Nickel und Kupfer. In Spuren sind auch Lithium und seltene Erden darin enthalten. Bei den Eisenmangankrusten sind Kobalt und Nickel von Interesse und in den Massivsulfiden finden sich Kupfer, Zink, Gold, Silber und auch seltene Erden.

Könnte man nicht genügend dieser Metalle an Land abbauen?

Doch, denn es gibt keinen Mangel an Landlagerstätten. Was die Tiefseeerze so attraktiv macht, ist die etwa zweimal höhere Konzentration an Metallen und die sehr großen Vorkommen.

Diese Rohstoffgewinnung ist aber mit extrem hohen Kosten verbunden. Wie realistisch ist sie?

Aktuell sagen die Firmen, dass sie das Mangan der Knollen mitverkaufen müssten, weil die Preise von Kobalt, Nickel und Kupfer nicht hoch genug sind. Daher müssten 60 bis 70 Prozent der Kosten durch Manganverkauf abgedeckt werden. Aber Mangan brauchen wir gar nicht in diesen großen Mengen. Es wird nur in ein paar Spezialstählen und Legierungen eingesetzt. Die Firmen spekulieren darauf, dass sich mit der Energiewende die Preise für Kobalt, Kupfer und Nickel mindestens verdreifachen.

Sie haben in der Tiefsee Gerätetests einer belgischen Firma begleitet. Warum ist dieser Abbau aus ökologischer Sicht so problematisch?

Die Abbautechnik muss man sich wie einen Staubsauger vorstellen, der saugt die Knollen, das Sediment und die obere bioaktive Schicht mit der darauf und darin lebenden Fauna komplett ab. Die Biodiversität in den Tiefseegebieten ist sehr hoch. Pro Quadratmeter leben 20 bis 50 größere Organismen und Hunderte kleinerer. Darunter Seegurken, Schlangen, Seesterne, Seeigel, Schnecken, Schwämme, Korallen, Krebse, Würmer und Bakterien. Es gibt auch Fische, Kraken und Oktopusse. Bei jeder Ausfahrt finden wir ein paar Hundert neue Arten.

Und der Tiefseebergbau hinterlässt dort nichts als toten Meeresboden?

So sieht es aus. Die Wiederbesiedelung wird viele Jahrhunderte brauchen. Bei den Abbauprozessen der Mikroorganismen, die die Basis jedes Ökosystems ist, werden es sogar ein paar Tausend Jahre sein. Die Manganknollen als einzigartiges Habitat von Fauna fehlt dann für Millionen Jahre. Und das auf Flächen – wenn wir von unserem künftigen Metallbedarf ausgehen - die viel größer sein werden, als wir jährlich Regenwald abholzen. Wobei man den Regenwald nach Bergbau wieder aufforsten kann und in 20, 30 Jahren ein neues Ökosystem entsteht.

Die Bodenschätze in der Tiefsee gehören uns allen, sie sind als gemeinsames Erbe der Menschheit definiert und werden von der ISA verwaltet. Bisher hat die UN-Behörde nur Lizenzen vergeben, mit denen ein Abbau erkundet, aber nicht vollzogen werden kann. Warum drängt nun die Zeit?

Der Inselstaat Nauru möchte zusammen mit der Firma The Metals Company mit dem Abbau beginnen. Er hat 2021 eine Zweijahresregel ausgelöst, die im Juli abläuft. Bis dahin muss eine Regelung für den Tiefseebergbau ausgehandelt sein.

Die aktuelle Sitzung des ISA-Rates geht noch bis zum 31. März. Werden die Mitgliedstaaten sich einigen?

Nauru hat angekündigt, noch keinen Abbau-Antrag vor Ende der nächsten Sitzung im Juli zu stellen. Vorschläge für Regeln liegen auf dem Tisch, zu denen auch unser Projekt beigetragen hat. Man kann aber davon ausgehen, dass der Rat so schnell kein komplett fertiges Regelwerk verabschieden wird. Wir gehen eher von einem Rahmen aus. Sollte es nicht mal den geben, da sind sich Juristen einig, wird Tiefseebergbau trotzdem nicht einfach so stattfinden können. Sondern die Behörde müsste die Anträge mit ihren jetzigen Standards prüfen. Auf dieser Basis könnte sie Tiefseebergbau ablehnen – oder zustimmen.