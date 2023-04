Unfallflucht: Mann fährt gegen Ampel in Kiel und verliert sein Kennzeichen

Kiel. Ein betrunkener Autofahrer ist in Kiel von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel gefahren. Anschließend flüchtete er. Dumm nur, dass er bei dem Unfall sein Autokennzeichen verlor – so konnte die Polizei seine Adresse schnell herausfinden und den Fahrer zu Hause stellen.

Am Sonntagabend war es in Kiel-Wellsee zu dem kuriosen Unfall gekommen: Ein 53-jähriger Mann fuhr den Wellseedamm entlang, kam an der Ecke Schlehenkamp von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Ampel. Anschließend flüchtete er. Der Mann verlor bei dem Unfall allerdings sein Autokennzeichen. So konnte die Polizei seine Adresse ermitteln und traf ihn zu Hause an. Der Mann musste pusten – Ergebnis: ein Alkoholwert von 1,79 Promille.

Er wurde zur Blutentnahme mit auf die Polizeidienststelle genommen. Außerdem nahmen die Polizisten ihm seinen Führerschein ab. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel sowie Verkehrsunfallflucht ein.