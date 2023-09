﻿Manöverpause: Landungsschiff „Mounts Bay“ hat in Kiel festgemacht

Kiel. Die Besatzung der „Gorch Fock“ startete mit einem Blick auf eine graue Wand in die neue Arbeitswoche. Direkt vor dem Segelschulschiff hat am Sonntag ein britisches Landungsschiff festgemacht. Die „Mounts Bay“ ist zu Übungen in der Kieler und Hohwachter Bucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Docklandungsschiff gehört zu drei Schiffen dieses Typs bei den britischen Streitkräften. Es untersteht der zivilen Logistik-Gruppe des Royal Fleet Auxiliary, die die britische Marine bei Einsätzen überall auf der Welt unterstützt.

Am Dienstag geht es wieder ins Manöver

Die „Mounts Bay“ bleibt bis Dienstag in Kiel und nimmt dann wieder Kurs auf das Übungsgebiet in der Hohwachter Bucht. Die Übung dort soll noch bis Ende September laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Kiel wurden am Sonntag die Treibstofftanks an Bord aufgefüllt und Ausrüstung übernommen. Für diese Aufgabe ist die Gorch-Fock-Mole ideal, da sie sehr breit ist und außerreichend Wassertiefe für größere Schiffe hat.

Die „Mounts Bay“ ist eines von drei Schiffen der „Bay“-Klasse in den britischen Streitkräften. Die 2002 bis 2007 in Großbritannien gebauten Einheiten sind universell einsetzbar. In der Hauptaufgabe können sie 700 Soldaten und bis zu 150 Militärfahrzeuge zu einem Einsatzort bringen und dort auch anlanden. In der Nebenrolle dienen sie auch als Tender für Kampfverbände. So hat jedes Schiff große Mengen Treibstoff und Ausrüstung an Bord.

Lesen Sie auch

In Kiel ist es der zweite Besuch des Schiffes in diesem Jahr. Bereits zur Kieler Woche war die „Mounts Bay“ erstmals in Kiel zu Besuch. Sie hatte am Manöver Baltops 2023 teilgenommen. Damals musste es jedoch wegen der Überbelegung im Marinestützpunkt in die Stadt ausweichen und machte bei der Werft German Naval Yards fest.

Im Marinestützpunkt Kiel wurde am Wochenende auch der Tanker „Rhön“ der Marine abgefertigt. Das Schiff kam aus Wilhelmshaven und war auf der Reise zum Seemanöver „Northern Coast“ ins Baltikum.

KN