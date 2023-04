﻿Lebensgroße Holzskulpturen im Kieler Citti-Park

Kiel. Ein Großer Tümmler, ein Eisbär oder ein Hammerhai: Besucher des Kieler Citti-Parks können ab sofort große Holzskulpturen von bedrohten Tierarten bewundern. Die Ausstellung „Meer.Kunst“ des Künstlers Marcus Meyer ist noch bis 27. Mai in dem Einkaufszentrum zu sehen.

13 Kunstwerke – hauptsächlich handelt es sich um gefährdete Meerestiere – zeigt der Kieler im Erdgeschoss des Citti-Parks. Seit 2016 fertigt Marcus Meyer Holzskulpturen an, hat sie bereits an der Kiellinie und in einem Showroom in der Holstenstraße präsentiert. Dass nun so viele Tiere – teilweise lebensgroß – gesammelt ausgestellt werden, ist eine Neuheit, sagt Marcus Meyer. Für „Meer.Kunst“ wurden die Exponate von mehreren Ausstellungsflächen – wie dem Schwedenkai – zusammengeführt.

Marcus Meyer im Citti-Park: Hammerhai in Lebensgröße

Ein Höhepunkt wird dabei die lebensgroße Skulptur eines Hammerhais sein, die für die Ausstellung neu enthüllt wird. Der Hammerhai wurde bereits von Ministerpräsident Daniel Günther „verletzt“, um die Verwundbarkeit der Natur durch Menschenhand zu veranschaulichen.

Mit seiner Kunst will Marcus Meyer nicht nur auf gefährdete Tiere aufmerksam machen, sondern auch auf bedrohte Holzarten. Für seine Skulpturen verwendet er sowohl einheimische Holzsorten wie Esche oder Ulme, aber auch importiertes Holz wie Teak oder Mahagoni. Das Material erhält er von Bäumen, die aufgrund ihres Gesundheitszustands gefällt werden mussten.