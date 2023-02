﻿Panzertransport: Rätsel um Marder der Bundeswehr im Hafen von Kiel

Kiel. Im Kieler Ostuferhafen stehen gut versteckt drei Marder und sorgen für Rätselraten. Die drei Schützenpanzer wurden in den vergangenen Tagen angeliefert und sollen auf einer Fähre nach Osteuropa verschifft werden.

Beim Seehafen Kiel ist man über die Transporte informiert. Sie seien genehmigt und erfolgten im Rahmen der üblichen Fährverkehre. Militärtransporte sind seit dem Kriegsbeginn in Kiel keine Seltenheit. Informationen zum Auftraggeber und dem Endziel werden aber auf Wunsch der Kunden nicht weitergegeben. „Dazu können wir nichts sagen“, sagt Seehafensprecherin Julia Reichel.

Beim Landeskommando Schleswig-Holstein liegen noch keine Informationen über die Transporte vor. „Hier ist davon nichts bekannt“, so ein Sprecher des Landeskommandos in Kiel.

Auffällig ist, dass diese Marder-Panzer nicht als Militärkonvoi kommen, so wie es bei Verlegungen von Bundeswehreinheiten normalerweise der Fall ist. Transporte von Panzern der Bundeswehr und auch von ausländischen Militärfahrzeugen werden normalerweise beim Landeskommando Kiel erfasst.

Bundeswehr nutzte vorige Woche die Bahn für Marder

In der vergangenen Woche waren mehrere Marder der Bundeswehr per Zug verlegt worden. Die Panzer gehörten zum Panzergrenadierbataillon 401 aus Hagenow. Ihr Transport war beim Landeskommando der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern ordnungsgemäß gemeldet.

Die drei Marder im Ostuferhafen dagegen scheinen nirgends erfasst zu sein. Es fehlt auch die Begleitung durch Militärpolizei wie sonst üblich bei Bundeswehrtransporten. Die drei Panzer sind allerdings äußerlich noch Fahrzeuge der Bundeswehr mit deutschen Kennzeichen und Hoheitsabzeichen.

Da die Orte und Zeitpunkte für die Übergabe der 40 Marder-Panzer an die Ukraine geheim sind, ist nicht auszuschließen, dass die in Kiel eingetroffenen Marder Teil dieser Lieferung sein könnten.

Auch in anderen deutschen Seehäfen rasseln gerade Ketten über die Kaikanten. So werden in Bremerhaven gerade gerade 60 Bradley-Schützenpanzer für die Ukraine angelandet. Weitere sollen folgen.

Marder sind in Kiel fast zuhause: Am 7. Mai 1971 liefen bei Krupp MaK in Friedrichsort die ersten Kettenfahrzeuge dieses sehr robusten und wendigen Typs vom Band.