﻿Marine hat bald wieder schwimmendes Hospital aus Kiel

Es wird kein Wettkampf werden, sondern ein demonstratives Treffen, um Wissen über Umweltverschmutzung zu transportieren: Ein „Schwimmen für saubere Meere“ soll am Sonnabend, 30. Juli, in der Kieler Förde starten. Beim „Lighthouse Swim Open Water“ sind wahlweise zwei Freiwasser-Strecken in der Kieler Förde zu bewältigen. Zuschauern an Land soll allerlei geboten werden – Lerneffekte inklusive.