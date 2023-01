﻿Soldaten der Marine aus Kiel starten wieder zu einer Nato-Mission

Startet am Mittwoch: das Minentauchereinsatzboot „Rottweil“ in Kiel.

Kiel. Die Feiertagspause bei der Marine ist vorüber. Bereits in der vergangenen Woche waren die ersten Marineeinheiten auf der Ostsee unterwegs. Nun kommt auch der Einsatzbetrieb wieder auf Touren. Am Mittwoch startet das Minentauchereinsatzboot „Rottweil“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Soldaten vom 3. Minensuchgeschwader sollen sich einem Nato-Verband in Oslo anschließen und dann zuerst zu Übungen in die Nordsee sowie in den englischen Kanal auslaufen. Der Verband wird aktuell von einem Offizier aus Estland geführt und ist einer der vier Einsatzverbände der Nato.

Die 40 Soldaten der „Rottweil“ werden bis zum Sommer Teil der „Very High Readiness Joint Task Force“ (VJTF) sein. Ihr Einsatz erfolgt dann unter dem Namen „Brilliant Shield“.

Zusammen mit der 54 Meter langen „Rottweil“ ist auch der in Kiel beheimatete Tender „Elbe“ Teil in einer dieser Nato-Formationen. Die 100 Meter lange „Elbe“ ist allerdings gerade in der Ägäis und übt dort mit Einheiten aus der Türkei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ihre Einsätze unter Nato-Flagge beenden nach mehreren Monaten in diesen Tagen der Kieler Tender „Mosel“ und das U-Boot „U 35“, das am Freitag in Eckernförde zurückerwartet wird. Die „Mosel“ liegt bereits seit Weihnachten in Kiel.

Russische Marine in der Nordsee

Die Teilnahme an den NATO-Verbänden ist Teil der der Verpflichtungen Deutschlands gegenüber dem Bündnis auch in Friedenszeiten. „Wir sind eine Bündnismarine, die voll eingebunden ist in die Aktivitäten der Nato“, so Konteradmiral Henning Faltin, der Kommandeur der Einsatzflottille 1.

In den kommenden Monaten stehen deshalb zahlreiche Aktivitäten auch im Bereich der Ostsee und der Nordsee an. Dazu gehört auch die Beobachtung der russischen Marine. Seit Montag ist in der Nordsee ein Verband der Nordflotte aus Murmansk unterwegs, zu der die neue russische Fregatte „Admiral Gorshkov“ gehört.